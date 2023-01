Com "muitos frutos para colher", Chico mira 2023 de sucesso para o Sport

A- A+

No time profissional do Sport desde 2019, o zagueiro Chico vem ganhando cada vez mais espaço no elenco rubro-negro. Não à toa, teve seu vínculo estendido junto ao Leão recentemente até dezembro de 2024. Reserva imediato de Sabino, o defensor agora se diz tranquilo para trabalhar e ajudar o Leão em busca dos objetivos na temporada que está prestes a iniciar.

"Fico muito feliz. Eu sempre quis renovar o contrato e permanecer aqui no clube. Quem estava cuidado disso era meu pai e meu empresário. Essa renovação me dá tranquilidade para trabalhar e, com certeza, chegaremos fortes em 2023. Agora é buscar marcar o nome na história do clube, conquistar títulos", ressaltou o zagueiro de 24 anos, em entrevista à assessoria de comunicação do Sport.

Na última temporada, Chico esteve presente em 24 partidas do Sport, sendo 11 delas como titular. Aos 24 anos, o prata da casa rubro-negro contribuiu com um gol, este marcado na vitória sobre o Cruzeiro, na Ilha do Retiro.

Sendo cada vez mais utilizado na equipe principal ao passar dos anos, afirma que a expectativa para o ano de 2023 é das melhores. "Acho que temos muitos frutos para colher neste ano, que começaram a ser plantados nos últimos anos. A gente espera que aconteça muita coisa boa, mas sabemos que é preciso ajustar algumas coisas, além de dar continuidade às coisas boas", pontuou.

O Sport fará seu primeiro jogo na temporada neste final de semana. No domingo (8), o Leão encara o Íbis, às 16h30, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do Pernambucano.

