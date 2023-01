Com Napoli e Milan eliminados, Copa da Itália entra nas quartas de final

A- A+

O Napoli, líder isolado do Campeonato Italiano, e o Milan, atual detentor do Scudetto em plena crise, serão as grandes ausências das quartas de final da Copa da Itália, que começam a partir desta terça-feira (31) e serão disputadas em jogos únicos, o que aumenta as chances de mais surpresas no torneio.

A Inter de Milão, que recentemente foi campeã da Supercopa da Itália, recebe a Atalanta no principal duelo das quartas, entre a vice-líder e a quarta colocada da Serie A.

Quem passar do confronto enfrentará nas semifinais (em abril e em jogos de ida e volta) o vencedor do duelo de quinta-feira entre Juventus e Lazio.

A Juve, sem chances de brigar pelo Scudetto depois de ter sido punida com a perda de 15 pontos por irregularidades contábeis, tem na Copa da Itália sua principal oportunidade de conseguir um título na temporada, embora ainda esteja viva na Liga Europa.

Do outro lado da chave, a Roma é favorita no jogo de quarta-feira contra a Cremonese, lanterna da Serie A e que ainda não venceu no campeonato, embora tenha eliminado o Napoli nas oitavas da Copa.

No mesmo dia, Fiorentina e Torino fazem o confronto mais equilibrado destas quartas de final, já que o time de Turim ocupa a oitava posição no Campeonato Italiano e a 'Viola' é a 12ª, separados por apenas três pontos na tabela.

Programação das quartas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

Terça-feira, 31 de janeiro:

17h Inter de Milão x Atalanta

Quarta-feira, 1 de fevereiro:

14h Fiorentina x Torino

17h Roma x Cremonese

Quinta-feira, 2 de fevereiro:

17h Juventus - Lazio

