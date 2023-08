A- A+

Fracassos Com Náutico e Santa Cruz sem calendário, sinal de alerta para o futebol pernambucano é aceso Alvirrubros e tricolores não conseguiram chegar na disputa final pelo acesso nas Séries D e C, respectivamente

Após os fracassos de Náutico e Santa Cruz, nas Séries C e D, respectivamente, além da eliminação do Retrô nas oitavas da quarta divisão, o sinal de alerta para o momento do futebol pernambucano perante o restante do Brasil está mais aceso do que nunca.

Se antes o futebol do estado encantava, com estes clubes lutando pelas primeiras posições dos campeonatos de elite do país, além de figurarem entre os campeões dos torneios regionais, hoje em dia a realidade é muito diferente: desde o dia 27 de agosto, apenas o Sport possui um calendário de partidas até o fim do ano.

Ano para esquecer - ou não - do Santa Cruz

O Santa Cruz iniciou o ano sob o comando de Ranielle Ribeiro e com uma missão bem definida: a classificação nas fases preliminares da Copa do Nordeste. A equipe, que não jogava desde agosto de 2022, enfrentou Caucaia e Botafogo-PB, e saiu triunfante de ambos duelos com uma vaga garantida no torneio.

Apesar das conquistas iniciais, no entanto, o nível de futebol apenas caiu. Por mais que tenha conseguido uma boa sequência invicta no início do trabalho de Ranielle, a desconfiança com relação ao desempenho da equipe crescia, até culminar na derrota por 4 a 0 para o Fortaleza na reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, e na demissão do treinador.

Com sua saída, Felipe Conceição foi eleito pela diretoria como o técnico que salvaria o Santa Cruz do vexame de uma eliminação não só no Nordestão, como também no Pernambucano. Para desespero da torcida Coral, no entanto, os resultados não vieram, e o Tricolor não só foi desclassificado de ambas competições, como também foi privado de uma vaga na quarta divisão de 2024 por sua campanha pobre no estadual.

Felipe Conceição comandou o Santa Cruz em boa parte da Série D. Foto: Evelyn Victoria/ SCFC

Assim, mais do que nunca, o acesso na Série D era uma responsabilidade, uma questão de "vida ou morte" quase literal. Após início oscilante no torneio, no entanto, a equipe de Felipe Conceição até chegou a figurar entre as primeiras posições do seu grupo, mas falhou nos momentos mais importantes. A pior derrota do ano seria para o Iguatu, por 1 a 0, que marcou o último jogo do Tricolor no ano e sacramentou mais uma eliminação precoce da competição.

Náutico sem tri e sem acesso

Rebaixado da Série B com uma campanha melâncólica em 2022, o Náutico começou o ano com o objetivo claro de voltar à Segundona. Além disso, o Timbu tinha o sonho de conquistar o tricampeonato estadual.

No entanto, nenhuma das metas foram atingidas. Apesar de uma campanha razoável na Copa do Brasil, com uma eliminação na terceira fase para o Cruzeiro, o Náutico fracassou nas outras frentes.

O início da temporada foi sob o comando do treinador Dado Cavalcanti, remanescente da Série B. Com ele, o Náutico foi eliminado nas quartas de final do Pernambucano para o Salgueiro numa disputa de 34 pênaltis. A consequência dessa derrota é que o Timbu não disputará a Copa do Brasil de 2024.

Fernando Marchiori deixou o Náutico após polêmicas com Souza. Foto: Tiago Caldas/CNC

Na Série C, o Náutico foi comandado por três treinadores em 19 partidas: Dado Cavalcanti, Fernando Marchiori e Bruno Pivetti nas duas últimas rodadas. O Alvirrubro se manteve dentro do G8 durante boa parte da competição, porém os seis jogos sem vencer na reta final tiraram a classificação ao quadrangular do acesso.

A 10° posição entre os 20 clubes da terceira divisão representa o pior desempenho do Náutico em Campeonatos Brasileiros. Nas outras vezes que disputou a Série C, o Náutico sempre chegou na disputa pelo acesso.

Retrô ficou no quase

O jovem Retrô iniciou mais uma temporada como um forte candidato na quarta divisão. Outro objetivo era o título estadual após o vice para o Náutico em 2022.

Mais uma vez a Fênix chegou na final do Pernambucano, mas, dessa vez, a Fênix foi derrotada pelo Sport.

Apesar do início arrasador, com direito à classificação para o mata-mata da Série D, o Retrô caiu para o Maranhão, já nas oitavas, nos pênaltis. A eliminação decretou o adiamento do sonho da Fênix, além de ter sacramentado o ano de 2023 como o pior da história do Santa Cruz, que deve ter um calendário de jogos entre janeiro e abril do próximo ano e, após isso, ficará novamente sem jogar.

