Futebol Internacional Com Neymar 'irritado', Al-Hilal fica no empate na estreia da Liga dos Campeões da Ásia Time árabe ficou na igualdade com o Navbahor, do Uzbequistão, em Riade

Em partida abaixo da crítica do brasileiro Neymar, o Al-Hilal teve que suar para ficar no empate com o Navbahor, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade. Em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Ásia, os árabes empataram em 1x1 com o time usbeque.

O gol do Al-Hilal foi marcado apenas aos 55 minutos do segundo tempo, por Al-Boleahi. Em rápido contra-ataque, Tabatadze abriu o placar para os visitantes aos sete minutos da etapa complementar.

A partida pela competição continental foi a primeira de Neymar como titular do Al-Hilal. A atuação do camisa 10, contudo, deixou a desejar. Em determinado momento do segundo tempo, o jogador brasileiro ainda protagonizou uma cena de irritação. Na oportunidade, ao tentar cobrar uma falta, Neymar empurrou Ismoilov e chutou a bola contra o adversário caído no chão. Veja abaixo:

O lance em que Neymar derruba o adversário, chuta a bola nele e recebe amarelo por isso.



Totalmente desnecessário...



Al Hilal vai perdendo para o Navbahor, humilde time do Uzbesquistão, na Champions asiática.pic.twitter.com/ChCdj50hYF — (@DoentesPFutebol) September 18, 2023

Pela Champions Asiática, o Al-Hilal volta a campo no dia 03 de outubro. Na ocasião, vai visitar o Nassaji Mazandaran, do Irã. Nesta sexa-feira (22), porém, Neymar e companhia entram em campo pelo Campeonato Saudita, diante do Damac.

