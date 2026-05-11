Com Neymar presente, Carlo Ancelotti encaminha pré-lista de convocados à Fifa
A lista oficial será divulgada no próximo dia 18 de maio, às 17h
A exatamente um mês da Copa do Mundo, o técnico Italiano Carlo Ancelotti encaminha à Fifa nesta segunda-feira (11) a pré-lista dos convocados para o Mundial. A lista oficial será divulgada no próximo dia 18, às 17h. O anúncio, ocorrerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, definindo os 26 nomes que representarão o Brasil na competição.
Diferentemente de outras seleções, que divulgam os nomes presentes na lista de pré-convocados, a Seleção Brasileira geralmente adota uma medida mais cautelosa, mantendo a relação em segredo. Mesmo em sigilo, muitos nomes são de conhecimento geral, baseando-se nas últimas convocações e falas do técnico italiano.
Durante esse período de um ano à frente da Seleção, o treinador convocou 56 jogadores e utilizou efetivamente 51. Além disso, existem casos como o de Neymar, que ainda não foi chamado, mas integrou as listas de pré-convocados do Brasil no último ano.
Alguns jogadores vinham sendo recorrentemente utilizados, principalmente nos oito jogos realizados no ano passado, mas houveram nomes que foram integrados de maneira repentina para a Data Fifa de março, quando o Brasil fez amistosos com França e Croácia.
Na ocasião, uma série de lesões obrigou Ancelotti a testar novas opções, entre elas: Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Gabriel Sara, Igor Thiago, Rayan e Endrick. Jogadores que estavam praticamente descartados, mas aproveitaram bem as opotunidades e se candidatam a estar na lista final.
Dessa forma, é possível definir alguns nomes que certamente estão presentes na pré-lista:
Goleiros: Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza;
Laterais: Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto;
Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno;
Meias: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá;
Atacantes: Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick e Neymar.