Sport Com Nordestão batendo na porta, Mariano Soso vê Sport pronto para duelo com o Bahia Leão visita o Tricolor baiano neste domingo (4), às 16h, em Salvador

Chegou a hora de virar a chave no Sport. Depois de vencer o Flamengo de Arcoverde com mais uma boa atuação, o Leão volta as atenções para a Copa do Nordeste. Neste domingo (4), o Rubro-negro tem árdua missão diante do Bahia, às 16h, na Fonte Nova.

O confronto com o Tricolor baiano foi abordado na entrevista coletiva concedida pelo técnico Mariano Soso, após a vitória sem sustos diante do Flamengo-PE. O treinador reconheceu a força do adversário, mas afirmou que prevê um Sport pronto para a partida.

"É uma nova competição, com exigência diferente. Mas nós vamos trabalhar para fazer nosso jogo, interpretando que é um jogo de oposição. Acredito que independente das dificuldades, eu concentro minha atenção na capacidade dos nossos jogadores", pontuou.

"Nossa expressão coletiva deve se fortalecer frente a um adversário como o Bahia", salientou o técnico.

Visando o clássico nordestino deste domingo, Mariano Soso entrou em campo com um time alternativo perante o Flamengo-PE na última quinta. Assim, a expectativa é que o técnico mande o Sport a campo com o que tem de melhor para a estreia no Nordestão.

