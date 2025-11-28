A- A+

Campeonato Brasileiro Com nova atuação fraca, Sport perde para o Santos na Vila Belmiro Sem forças, Leão foi superado facilmente pelo time paulista na noite desta sexta-feira (28)

Na antepenúltima rodada do Brasileirão, o Sport acumulou mais um resultado negativo na competição. Em visita ao Santos, na Vila Belmiro, na noite desta sexta-feira (28), o Rubro-negro foi superado por 3x0 e chegou à nona derrota consecutiva no certame. São 14 jogos seguidos sem vencer. Na próxima rodada, o Leão terá mais um compromisso fora de casa. Desta vez contra o Bahia, em Salvador, na quarta-feira (3).

Na lanterna isolada, com 17 pontos, o Sport viu o Santos ganhar sobrevida na briga pelo descenso. O Peixe foi aos 41 pontos, em 15º lugar, e já não volta à zona de rebaixamento nesta rodada. Isso porque, os paulistas ultrapassaram o Internacional no saldo de gols. Os gaúchos foram goleados pelo Vasco, por 5x1. Assim, caso o Vitória passe pelo Mirassol neste sábado (29), os gaúchos é quem entram no Z-4 a duas rodadas do fim.

Com o foco do clube voltado para a política, o torcedor do Sport não vê a hora da Série A terminar. Sem muito esforço, o necessitado Santos encaminhou o resultado positivo ainda no primeiro tempo. O clube paulista foi amplamente superior e abriu o placar com Neymar, aos 25 minutos. Antes dúvida, por conta de problemas no joelho esquerdo, o camisa 10 recebeu passe de Guilherme, fintou a marcação e finalizou no contrapé de Gabriel para fazer 1x0.

Apostando nos contra-ataques, o Sport pouco oferecia perigo à meta de Gabriel Brazão. Do outro lado, no entanto, Souza e Neymar colocaram Gabriel para trabalhar. Aos 35 minutos, porém, o goleiro rubro-negro pouco pôde fazer. Depois de cobrança de escanteio, Rafael Thyere tentou afastar o perigo e chutou sobre Lucas Kal, que mandou para o fundo das redes sem querer.

Sem forças para reagir, o Sport ainda viu o time da casa fazer mais um no segundo tempo. Aos 22 minutos, Neymar cobrou escanteio e João Schmidt subiu, livre, para cabecear no canto esquerdo de Gabriel. Do lado rubro-negro, a melhor chance da etapa complementar saiu dos pés de Léo Pereira, mas o atacante parou em defesa de Brazão.



Ficha do jogo

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão (Zé Rafael), João Schmidt e Barreal (Robinho Jr.); Neymar (Gabriel Bontempo), Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Adriel) e Lucas Lima; Matheusinho (Igor Cariús), Léo Pereira e Pablo (Hyoran) (Romarinho). Técnico: César Lucena.

Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Gols: Neymar, aos 25', Lucas Kal (contra), aos 35' do 1T; João Schmidt, aos 22' do 2T (SAN)

Cartões amarelos: Adriel, Aderlan (SPT)

