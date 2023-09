Com nova parcial divulgada, Sport deve ter recorde de público contra o Londrina

A- A+

Neste sábado (23), a Ilha do Retiro deve bater o recorde de público em jogos do Sport nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Em nova parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira (22), o Leão anunciou que 23.989 bilhetes foram comercializados para o confronto com o Londrina, às 20h45, válido pela 29ª rodada.

No último jogo em casa - empate em 3x3 diante do Criciúma -, o Sport levou 24.201 torcedores à Ilha. Perante o Londrina, contudo, há um atrativo maior: o atacante Diego Souza deve fazer sua reestreia com a camisa rubro-negra no estáido. Contra o ABC, foi dele o gol da vitória por 1x0, em Natal.

Outro fator para a Ilha receber um grande público neste final de semana é que o Sport abriu a geral do placar para seus torcedores. O espaço, geralmente destinado aos visitantes, ficará à disposição dos rubro-negros, após acordo entre as diretorias dos dois clubes envolvidos na partida.

Com 50 pontos, o Sport é o atual 3º colocado da Série B e pode terminar a rodada na liderança, desde que Vitória e Guarani tropecem em seus compromissos. O Londrina, por sua vez, é apenas o vice-lanterna da competição, com 21 pontos.

