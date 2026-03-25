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Esportes Com novas modalidades, Recife Bom de Bola abre inscrições para futsal e vôlei Organizado pela Prefeitura do Recife, o campeonato foi ampliado

A edição 2026 do Recife Bom de Bola contará com uma novidade. A partir deste ano, serão cinco modalidades em disputas: futebol, basquete 3x3, queimad, futsal e vôlei. Para as duas últimas categorias, inclusive, as inscrições já estão abertas.

Os times interessados em competir no futsal e no vôlei têm até 30 de abril para se inscrever pelo site bomdebola.recife.pe.gov.br/. Os jogos ocorrerão entre os meses de maio e agosto. O Recife Bom de Bola é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

No futsal, o torneio será disputado em cinco categorias: aberto masculino, aberto feminino, sub-15 masculino, sub-14 feminino e transmasculina, que teve sua estreia na edição passada, com o objetivo de tornar a competição mais inclusiva.

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As equipes interessadas devem inscrever de 10 a 20 atletas, além de quatro membros da comissão técnica. No ato da inscrição, deverão apresentar documento de identidade e CPF dos participantes.

Novidade nesta edição, a competição de vôlei terá disputas masculinas e femininas em todas as categorias: sub-13, sub-15, sub-17 e aberto. Cada equipe deve inscrever no mínimo 8 e no máximo 20 atletas, além de até quatro membros da comissão técnica. Também é obrigatório informar documento de identidade e CPF durante a inscrição.

O cronograma do futebol, basquete 3x3 e queimado será divulgado nos próximos dias. Os critérios e o regulamento de participação estão disponíveis no site do campeonato.

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