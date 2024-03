A- A+

Recife Bom de Bola Com novidade no futsal, Recife Bom de Bola abre período de inscrições de equipes para 2024 Agora com Sub-14 Feminino nas quadras, número de categorias disponíveis chega a 12; registros acontecem até o dia 26 de março, no futsal, e 02 de junho, no campo

A edição de 2024 do Recife Bom de Bola, maior campeonato de várzea do mundo, está com inscrições abertas. O período para registros de equipes no futsal, que agora conta com Sub-14 Feminino, vai até 26 de março; e 02 de junho, no campo. A competição, realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, está programada para acontecer, nas quadras, entre abril e agosto. Nos gramados, entre agosto e dezembro.

Ao todo, são 12 categorias disponíveis: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano, Futsal Aberto Masculino, Futsal Sub-15 Masculino, Futsal Aberto Feminino e Futsal Sub-14 Feminino.

As inscrições podem ser feitas pelo site recifebomdebola.com.br – onde também é possível encontrar mais detalhes do regulamento.

Em 2023, o Recife Bom de Bola contou com 15.387 mil inscritos. O quantitativo de equipes no campo subiu para 480. Somado ao futsal, foram 629 times, recorde do torneio. Foram 2.953 gols no campo e 1.998 nas quadras.

Gramadão

Oito campos de todo o Recife já foram revitalizados pelo Gramadão, programa que transforma locais de prática futebolística pela capital pernambucana, com total requalificação dos espaços. Além do Campo do Onze, em Santo Amaro, outras sete localidades já foram transformadas pelo projeto, começando pela Arena 1x1 no Ibura, na antiga praça do Lixão; seguido pela Vila Aliança no Ipsep; o Campo do Jardim de Alá, na Imbiribeira; o da Campina do Barreto, no bairro homônimo; o do Bueirão na Torre; o Parque do Caiara, na Iputinga; e o Vila Cardeal, em Areias.

