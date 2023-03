A- A+

Seleção Brasileira Com novidades e ex-Náutico, Seleção Brasileira é convocada; confira a lista Se recuperando de lesão, Neymar ficou de fora da lista da primeira convocação pós-Copa do Mundo

O técnico interino Ramon Menezes convocou a Seleção Brasileira para a primeira data Fifa de 2023. A lista conta com alguns remanescentes da Copa do Mundo, destaques do Sul-americano Sub-20 e os principais jogadores do Palmeiras. Se recuperando de lesão, Neymar não foi convocado.

Da Copa do Mundo foram onze jogadores convocados. Além de Neymar, Alisson e Raphinha, titulares no Catar, ficaram de fora. também fora, Thiago Silva está machucado.

Entre as novidades da convocação estão os pirncipais jogadores da ótima fase vivida pelo Palmeiras nos últimos anos. O meia Raphael Veiga e o atacante Rony, ex-Náutico, são protagonistas do time comandado por Abel Ferreira.

Ramon Menezes priorizou jovens que não tinham sido convocados em outros ciclos. Cinco deles estavam no Sul-americano Sub-20 conquistado pelo Brasil com o comando do interino. O goleiro Mycael, o lateral-direito Arthur, o zagueiro Robert Renan, o volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque.

Outros jovens jogadores que receberam a primeira oportunidade na seleção foram os volatens André (Fluminense) e João Gomes, revelado pelo Flamengo e que se transferiu para o Wolverhampton neste ano.

O Brasil vai enfrentar a seleção de Marrocos, no dia 25 de março, em Tânger. A CBF optou por realizar apenas um amistoso.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham); Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibanez (Roma), Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Jr (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR).



