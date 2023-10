A- A+

Sport Com novo cronograma de vendas, Sport anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo com a Chape Confronto acontece às 18h deste domingo (22), na Ilha do Retiro

O Sport, mais uma vez, terá casa cheia nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Em nova parcial divulgada na tarde desta sexta-feira (20), o Rubro-negro informou que 20.574 ingressos já foram comercializados para o duelo contra a Chapecoense, marcado para este domingo (22), às 18h, na Ilha do Retiro.

Com o adiamento da partida, após o clube catarinense não conseguir deixar Chapecó devido ao mau tempo, o Rubro-negro ganhou mais dois dias para vender os bilhetes para o jogo.

Inclusive, o Sport anunciou o novo cronograma de vendas através das redes sociais. O horário de check-in foi estendido para até 48 horas antes da partida, ou seja, até as 18h desta sexta, e pode ser feito na plataforma oficial do clube.

As vendas físicas também tiveram o serviço ampliado: das 9h às 17h nesta sexta e sábado, enquanto no domingo vai das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade. A bilheteria social atende os sócios e proprietários, enquanto a bilheteria do arco contempla o público geral.

O check-in PCD, por sua vez, ocorre na secretaria social: das 9h às 17h nesta sexta, das 9h às 13h neste sábado e das 9h às 18h no domingo, mediante disponibilidade.

Bilheterias físicas

Social

– Sexta-feira (20): 09h às 17h

– Sábado (21): 09h às 17h

– Domingo (22): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Sexta-feira (20): 09h às 17h

– Sábado (21): 09h às 17h

– Domingo (22): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

Futebol Por acordo entre clubes, Kayke e João Igor são desfalques na Chape contra o Sport