Futebol Com novo duelo entre Sport e Fortaleza, presidente da FCF não esconde "receio" com violência Em entrevista à Folha de Pernambuco, Mauro Carmélio espera que segurança do Estado tenha aprendido lição com episódio de fevereiro

Após o Fortaleza eliminar o Altos-PI, no último domingo, ficou definido que o Tricolor será o adversário do Sport na semifinal da Copa do Nordeste, em mais um duelo que será disputado em Pernambuco. Apesar do confronto ainda não ter data agendada, o fato do Leão do Pici ter que voltar ao Recife tem deixado os cearenses em alerta, após o atentado praticado por uma uniformizada rubro-negra ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro.

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, não escondeu o receio de que novas cenas de violência sejam protagonizadas. Por outro lado, o mandatário espera que o ocorrido tenha servido de lição para a segurança do Estado.

“Infelizmente, fica o receio por conta do recente atentado sofrido pela delegação do Fortaleza. Esperamos que toda essa repercussão negativa na imprensa e os traumas causados aos atletas, diretorias e funcionários do clube, tenha servido de lição. Esperamos que seja feito um trabalho bem elaborado no que concerne a segurança da partida, desde a chegada da delegação cearense ao estado de Pernambuco e em sua estadia, bem como a proteção de todos os torcedores na Arena”, pontuou.

Depois da goleada sobre o Altos, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda também chegou a comentar sobre o reencontro com o clube pernambucano. Na ocasião, o treinador afirmou que não poderia falar pelos jogadores, mas se tratava de um fato que não foi “esquecido”.

Antes prevista para acontecer neste meio de semana, o confronto entre Sport e Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste terá que mudar de data, por conta dos compromissos dos clubes nesta semana. A expectativa é que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anuncie o novo dia do duelo ainda nesta semana.

