Futebol Internacional Com o estabelecimento de nova ordem de craques, Champions League começa nesta terça-feira (19) Pela primeira vez desde 2004, edição do maior torneio de clubes do mundo não terá CR7 e Messi

Principal competição continental de clubes do mundo, a Champions League 2023/2024 poderá ser o marco definitivo da passagem de bastão do protagonismo. Com as transferências do último mercado de verão europeu e as saídas de grandes craques para outros centros, os holofotes em Messi, Neymar, Benzema e CR7 - o português já não havia participado da edição anterior - acabou. Por outro lado, Haaland, Vini Jr e Mbappé são os maiores postulantes ao estrelato ao longo dos próximos anos.

Por muito anos, a Champions League era sinônimo de uma liga que agregava os melhores jogadores. Local no qual os olhos do mundo estavam voltados para assistir os pés mais habilidosos do planeta. Contudo, na última janela de transferências, os petrodólares sauditas provocaram uma verdadeira debandada nas equipes europeias, perdendo nomes como Benzema, Neymar, Kanté, grandes protagonistas da última década.

Já é um consenso que Haaland, campeão da última edição com o Manchester City, Vini Jr, vencedor no anterior com o Real Madrid e Mbappé, que ainda busca sua primeira taça da 'orelhuda', mas que já coleciona duas finais de Copa do Mundo, são os grandes nomes da 'nova', mas já experimentada geração.

Favoritismo

Atual campeão, o Manchester City de Pep Guardiola continua a mostrar força semelhante ao da temporada passada, mesmo com a partida de Gündogan ao Barcelona. O técnico espanhol vem encontrando alternativas na utilização de Julián Álvarez e Bernardo Silva em posições mais recuadas do campo, mantendo até o momento os 100% na Premier League. Sobre defender o título, o treinador pensa que o mais difícil é chegar ao topo. "Não, é mais fácil (defender o título). O mais difícil é ganhar o primeiro. Foi algo incrível para nós vencer essa taça pela primeira vez na história, mas só temos uma. Vamos novamente tentar ganhar", disse Guardiola.

Vice-campeã na edição passada, a Inter de Milão também continua com uma campanha perfeita no Campeonato Italiano e vem de goleada sobre o maior rival no último final de semana. Guardiola, que derrotou os italianos na última final, aproveitou para elogiar a equipe nerazzurri de Simone Inzaghi. "Veja o que aconteceu com o time que vencemos: na Série A eles venceram o clássico por 5x1. Sempre soube que estávamos enfrentando uma equipe incrivelmente forte e eles provaram isso, foi um jogo difícil. Eles são definitivamente candidatos para chegar à final novamente este ano", declarou.

Maior campeão da história do torneio, o Real Madrid teve poucas mudanças no elenco para a atual temporada. Os Blancos investiram pesado em Jude Bellingham e rapidamente já vem colhendo os frutos do alto investimento. Na contramão, o Barcelona teve um mercado modesto em dispesas, mas que soube pinçar atletas livres no mercado e empréstimos de bons jogadores, como foram os casos dos portugueses João Félix e João Cancelo. Os gigantes lideram a La Liga e são sempre nomes no páreo ao título.

Grupo da morte

Quando as bolinhas foram sorteadas e ocorreram as definições, rapidamente o Grupo F foi reconhecido como o grupo da morte da edição. Milan, PSG, Borussia Dortmund e Newcastle reúnem tradicionais camisas de seus países, mais grande capacidade de investimento.

Fora da Champions por 20 anos, o Newcastle foi comprado por um fundo de investimento saudita em 2021 e chegou à fase de grupos da competição apenas dois anos depois. Entre uma das estrelas da equipe está Joelinton, revelado no Sport e que recentemente teve suas primeiras experiências vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

O PSG enxerga na competição o selo para o sucesso de todo investimento feito nos últimos dez anos. A equipe francesa ao longo da última década reuniu uma grande quantidade craques, inclusive com Messi, Neymar e Mbappé ao mesmo tempo. Dessa vez, apenas o francês permanece em Paris. Marquinhos, líder da equipe e com muitos anos de casa, tenta tirar o peso da conquista. "Champions League não é obsessão", disse o zagueiro.

Tradicional força histórica na Liga dos Campeões, o Milan bateu na trave na temporada passada e caiu para seus arquirrivais locais na edição anterior. Ainda assim, o time de Stefano Pioli reúne muito talento individual e jovens jogadores, expectativa de serem dominantes ao longo dos anos. Por último, o Borussia Dortmund é sempre uma força a ser respeitada no torneio. Com a força da muralha amarela, o clube tenta se afastar do vexame que protagonizou na Bundesliga na temporada passada com boas campanhas nesse ano.

Partidas da primeira rodada

Terça-feira (19)

Young Boys x RB Leipzig - 13h45

Milan x Newcastle - 13h45

Manchester City x Estrela Vermelha - 16h

PSG x Dortmund - 16h

Feyenoord x Celtic - 16h

Lazio x Atlético de Madrid - 16h

Barcelona x Royal Antwerp - 16h

Shakhtar Donetsk x Porto - 16h

Quarta-feira (20)

Real Madrid x Union Berlin - 13h45

Galatasaray x Copenhagen - 13h45

Braga x Napoli - 16h

Bayern de Munique x Manchester United - 16h

Benfica x RB Salzburg - 16h

Real Sociedad x Inter de Milão - 16h

Sevilla x Lens - 16h

Arsenal x PSV - 16h



