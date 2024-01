A- A+

Vôlei Com o Geraldão como casa, temporada do Recife Vôlei iniciará nesta sexta (12) Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães sediará seis jogos

O Recife Vôlei já tem data para estreia no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães: será às 20h desta sexta-feira (12). Serão seis partidas em casa, entre janeiro e março. A disputa da Superliga B visa garantir vaga na elite da competição nacional.

A primeira fase será encerrada no dia 16 de março, quando os quatro primeiros colocados avançam. O líder colocado enfrentará o quarto; o segundo pega o terceiro. Os dois confrontos acontecem em ida e volta, com transmissão em tv fechada. Os vencedores disputam o título, no dia 7 de abril, em partida única, e estarão automaticamente classificados para a Superliga A.

Este ano, chegaram reforços de peso para a equipe. Já foram contratadas as levantadoras Fabiola (passagem pela Seleção Brasileira), Mari Barreto e Raissa (passagens pela Seleção Pernambucana). Também tem passagens pelo selecionado estadual as ponteiras Aline, Carol, Jéssika; a líbero Ju Paes, as centrais Nati Martins, Mylena; Mari Casas e Rosana. Completam o plantel a oposta Karine, Neneca e a líbero Andressa.

Os ingressos podem ser adquiridos no seguinte link: https://www.ticketsimples.com/ingressos/superliga-b-feminina-bet7k-2024. Todas as partidas contarão com a opção de ingresso social, ao custo de R$1 mais um quilo de alimento não perecível.

CALENDÁRIO NO GERALDÃO

12/01, 20h – Recife Vôlei (PE) x Renasce Sorocaba (SP) – Geraldão

26/01, 20h – Recife Vôlei (PE) x Vôlei Natal Desportivo (RN) – Geraldão

16/02, 20h – Recife Vôlei (PE) x ACV/Unoesc/Chapecó (SC) – Geraldão

20/02, 20h – Recife Vôlei (PE) x AGEE São Carlos (SP) – Geraldão

01/03, 20h – Recife Vôlei (PE) x Ascade (DF) – Geraldão

12/03, 20h - Recife Vôlei (PE) x Irati Vôlei/Avi/Vitaminas Neo Química (PR) - Geraldão

CALENDÁRIO FORA

19/01, 19h – Tijuca Tenis Clube (RJ) x Recife Vôlei (PE) – Ginásio Alvaro Vieira Lima (RJ)

02/02, 19h30 – Curitiba Vôlei (PR) x Recife Vôlei (PE) – Circulo Militar do Paraná (PR)

24/02, 19h30 – Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) x Recife Vôlei (PE) – Arena Brusque (SC)

08/03, 19h - Mackenzie/Cia. do Terno (MG) x Recife Vôlei (PE) - MG Mackenzie E.C (MG)

16/03, 19h - Ace/NC Extreme (GO) x Recife Vôlei (PE) – Coimbra (GO)

