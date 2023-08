A- A+

Vôlei Com o Geraldão lotado, Brasil vence o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei feminino. Confira Time brasileiro venceu a partida com três pontos

Com o ginásio do Geraldão lotado, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 (com parciais de 25x13/ 25x11 e 25x21), neste sábado (19), pela primeira rodada do Sul-Americano feminino de Vôlei. A Seleção brasileira somou três pontos e divide a liderança da chave com a Argentina, que derrotou o Peru na abertura da rodada.



O próximo jogo do Brasil acontece neste domingo (20), às 18h30, contra a Argentina. Mais cedo, às 16h30, Chile e Colômbia se enfrentam. Todos os jogos são realizados no Geraldão.

O jogo

O Brasil não teve dificuldades para vencer as chilenas desde o início da partida. O primeiro set terminou 25x13. A pontuação brasileira foi bem equilibrada. Julia Bergmann foi a maior pontuadora com cinco pontos.



O segundo set foi ainda mais avassalador com as brasileiras fazendo 25x11. A ponteira Julia foi novamente o destaque com cinco pontos, empatada com Diana. O último set foi mais equilibrado e terminou 25x21 para o Brasil.

Argentina x Peru

No primeiro jogo do dia, a Argentina venceu o Peru por 3 a sets a 1 e somou três pontos na tabela da competição. As parciais foram de (25x16/ 24x26/ 25x23 e 25x19).

A seleção do Peru contou com a torcida pernambucana, que vibrou muito quando aconteceu o empate no segundo set. Mas as argentinas retomaram o controle da partida e saíram vencedoras.



Agenda dos próximos jogos

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

Veja também

Sul-americano de vôlei Jogadoras do Brasil agradecem apoio da torcida pernambucana após estreia no Sul-americano de vôlei