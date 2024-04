A- A+

Série B Com o Sport lutando por uma vaga na elite, confira um guia do que esperar da Série B 2024 Competição começa nesta sexta (19) e vai até novembro

Após o início da Série A do Brasileirão no último sábado (13), chegou a vez da Série B dar o seu pontapé inicial nesta sexta (19). Assim como nos anos anteriores, é esperado mais uma disputa de tirar o fôlego entre os 20 clubes participantes, incluindo o Sport, que vai para o seu terceiro ano consecutivo sonhando com o acesso à Primeira Divisão.

A presença do Santos, um dos gigantes do futebol brasileiro, é um dos atrativos da edição deste ano. O clube famoso por revelar craques como Neymar e Rodrygo, além do Rei Pelé, disputa a sua primeira Série B após ter sido rebaixado pela primeira vez em sua história na temporada passada.

Com muita luta em disputa, confira um guia sobre os participantes da Série B.

Amazonas

Vice-campeão do Campeonato Amazonense, o Amazonas vai para a sua primeira Série B em sua história. Fundado em 2019, o clube conseguiu uma ascensão meteórica no futebol nacional desde a sua criação, conseguindo dois acessos consecutivos. Para este ano, a Onça-pintada aposta em Patric, ex-Sport, e Sassá, ex-Náutico, além do ex-jogador da seleção Jô.

Treinador: Adilson Batista.

Destaques: Patric (Lateral), Sassá (Atacante) e Jô (Atacante).

Expectativa: Meio de tabela.

Última campanha: 2º lugar (Série C).

América-MG

Após três temporadas consecutivas na Série A, o América-MG não resistiu à última e acabou amargando o rebaixamento. O Coelho, contudo, é famoso por fazer o famoso bate e volta entre as divisões e, apesar de cair na semifinal do Estadual e na primeira fase da Copa do Brasil, espera fazer uma boa campanha nesta Série B.

Treinador: Cauan de Almeida.

Destaques: Martín Benítez (Meia) e Felipe Azevedo (Atacante).

Expectativa: Luta pelo acesso.

Última campanha: 20º lugar (Série A).

Avaí

Caindo na semifinal do Catarinense, o Avaí vai para mais outra Série B este ano. O clube espera esquecer a campanha irregular da última temporada, quando terminou o campeonato em 13º lugar. O clube conta com Ronaldo Henrique, velho conhecido do Sport, para tentar sonhar com algo melhor.

Treinador: Eduardo Barroca.

Destaques: Ronaldo Henrique (Meia) e Gabriel Poveda (Atacante).

Expectativa: Meio de tabela.

Última campanha: 13º lugar.

Botafogo-SP

Com o mau começo de temporada, a Série B promete ser difícil para o Botafogo-SP. O clube não se classificou para a fase de mata-mata do Paulistão e fez um campanha bem abaixo, sendo o 5º pior do campeonato. Contudo, o clube ainda segue vivo na Copa do Brasil e enfrenta o Palmeiras na próxima fase do torneio.

Treinador: Paulo Gomes.

Destaques: Leandro Maciel (Meia) e Alex Sandro (Atacante).

Expectativa: Luta pelo rebaixamento.

Última campanha: 12º lugar.

Brusque

Vice-campeão catarinense, o Brusque retorna à segunda divisão após o título da Série C do ano passado. O clube conta com dois conhecidos do futebol pernambucano, Paulinho Moccelin, ex-Sport, e Rodolfo Potiguar, ex-Salgueiro, para tentar fazer uma campanha de segurança em sua volta à Série B.

Treinador: Luizinho Lopes.

Destaques: Rodolfo Potiguar (Meia) e Paulinho Moccelin (Atacante).

Expectativa: Luta pelo rebaixamento.

Última campanha: 1º lugar (Série C).

Ceará

O Ceará faz um temporada de altos e baixos até aqui. Em menos de uma semana o Alvinegro foi campeão cearense em cima do Fortaleza e eliminado das quartas de final do Nordestão pelo Sport. Ainda assim, o clube espera fazer boa campanha na Série B, especialmente pelos seus destaques individuais incluindo Lucas Mugni, ex-Sport.

Treinador: Vagner Mancini.

Destaques: Richard (Goleiro), Lucas Mugni (Meia) e Erick Pulga (Atacante).

Expectativa: Luta pelo acesso.

Última campanha: 11º lugar.

Chapecoense

Longe de seus melhores dias quando já disputou Libertadores e foi campeã da Sul-Americana, a Chapecoense deve vir para mais uma Série B complicada. O Alviverde fez uma campanha bastante ruim no Estadual, ficando de fora inclusive do mata-mata e quase sendo rebaixado. Umberto Louzer, velho conhecido do Sport, é quem comanda o time da Chape.

Treinador: Umberto Louzer.

Destaques: Giovanni Augusto (Meia) e Pedro Perrot (Atacante).

Expectativa: Luta pelo rebaixamento.

Última campanha: 16º lugar.

Coritiba

Apesar da queda na semifinal do Paranaense e na primeira fase da Copa do Brasil, o Coritiba deve vir forte para essa Série B. O Coxa enxerga em Guto Ferreira, ex-Sport, e Robson, artilheiro do time na temporada, uma boa combinação para lutar pelo acesso.[

Treinador: Guto Ferreira.

Destaques: Matheus Frizzo (Meia), Robson (Atacante) e Leandro Damião (Atacante).

Expectativa: Luta pelo acesso.

Última campanha: 19º lugar (Série B).

CRB

Campeão alagoano e semifinalista da Copa do Nordeste, o CRB tenta repetir o sucesso desse começo de temporada agora no Brasileirão. O Galo tem muitos conhecidos do futebol pernambucano em seu elenco, desde o técnico Daniel Paulista e o atacante Facundo Labandeira, ambos ex-Sport, até Hereda, ex-Náutico.

Treinador: Daniel Paulista.

Destaques: Jorge (Lateral) e Anselmo Ramón (Atacante).

Expectativa: Luta pelo acesso.

Última campanha: 9º lugar.

Goiás

A temporada do Goiás não é das melhores, até então. O clube foi eliminado das quartas de final do Estadual e da Copa Verde. O Esmeraldino segue vivo na Copa do Brasil ainda, contudo, deverá focar suas forças na volta à Série A.

Treinador: Márcio Zanardi.

Destaques: Tadeu (Goleiro), Paulo Baya (atacante) e Thiago Galhardo (Atacante).

Expectativa: Meio de tabela.

Última campanha: 18º lugar (Série A)

Guarani

Depois de quase amargar no rebaixamento no Campeonato Paulista, com um início de temporada abaixo do esperado, o Guarani encontra na Série B a oportunidade de se reerguer. O Bugre, na temporada de 2023, teve uma reação na Segunda Divisão, mas perdeu fôlego no final do campeonato e confirmou mais uma vez sua permanência após terminar em 10º lugar na tabela.

Treinador: Claudinei Oliveira

Destaques: Caio Dantas (atacante), Matheus Bueno (volante)

Expectativa: Meio da tabela

Última campanha: 10º lugar

Ituano

Rebaixado pela primeira vez em 17 anos no Campeonato Paulista, o Ituano chega pressionado para disputar a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o Rubro-negro brigou para escapar do rebaixamento, se salvando na penúltima rodada. Este ano, não deve ser diferente.

Treinador: Alberto Valentim

Destaques: Jefferson Paulino (goleiro), Pablo Diogo (atacante)

Expectativa: Luta contra o rebaixamento

Última campanha: 14º lugar

Mirassol

Eliminado na primeira fase do Paulistão, o Mirassol é mais um time do Campeonato Paulista que começa a temporada abaixo do esperado. No ano passado, 'bateu na trave' da Série B e não conseguiu acesso para a Série A, ficando apenas a um ponto do G4.

Treinador: Mozart

Destaques: Dellatorre (atacante), Warley (lateral)

Expectativa: Luta pelo acesso

Última campanha: 6º lugar

Novorizontino

O Novorizontino é mais um que 'bateu na trave' do acesso na temporada passada. Em 2023, o clube terminou em 5º lugar, com apenas um ponto de diferença para o quarto colocado. Em 2024, fez uma campanha brilhante no Estadual. O Tigre venceu o Corinthians e Santos, além de eliminar o São Paulo nas quartas de final. Com isso, o clube chega forte na disputa pelo acesso à elite do Brasileirão.

Treinador: Eduardo Baptista

Destaques: Geovane (volante), Raul Prata (lateral)

Expectativa: Luta pelo acesso

Última campanha: 5º lugar

Operário

O Operário chega à Série B após conquistar o acesso na temporada passada. Neste ano, o Fantasma chegou na semifinal do Campeonato Paranaense, sendo eliminado pelo Athletico. A equipe também está na terceira fase da Copa do Brasil, mas não deve brigar pelo acesso na Segunda Divisão.

Treinador: Rafael Guanaes

Destaques: Felipe Augusto (atacante), Rodrigo Rodrigues (atacante)

Expectativa: Meio da tabela

Última campanha: 2º lugar do Grupo A (Série C)

Paysandu

Comandado por Hélio dos Anjos, um velho conhecido do torcedor pernambucano, o Papão está de volta à Série B após seis temporadas. Campeão Paraense em cima do rival Remo e finalista da Copa Verde, o Paysandu teve um bom começo de temporada, mas poderá sentir dificuldades com a qualidade técnica dos adversários da segundona.

Treinador: Hélio dos Anjos

Destaques: Nicolas (atacante), Biel (meia)

Expectativa: Luta contra o rebaixamento

Última campanha: 2º lugar do Grupo B (Série C)

Ponte Preta

A Ponte Preta 'flertou' com o rebaixamento na temporada passada, terminando em 15º lugar. Fazendo uma campanha sólida no Campeonato Paulista, chegando às quartas de final - e sendo eliminado pelo campeão Palmeiras -, o clube, comandado por João Brigatti, que também já passou por Pernambuco, chega com expectativas de se manter na Segunda Divisão.

Treinador: João Brigatti

Destaques: Matheus Régis (atacante), Pedrão (goleiro)

Expectativa: Meio da tabela

Última campanha: 15º lugar

Santos

Rebaixado pela primeira vez em sua história, o Santos entra na competição com o favoritismo do acesso e também do título do campeonato. Na temporada deste ano, o Peixe chegou à final do Campeonato Paulista, sendo vice-campeão para o Palmeiras. Apesar da crise financeira, o clube montou um elenco competitivo para disputar a Segunda Divisão.

Treinador: Fábio Carille

Destaques: Giuliano (meia), Gil (zagueiro)

Expectativa: Favorito ao acesso e ao título

Última campanha: 17º lugar (Série A)

Sport

Longe da Primeira Divisão pelo terceiro ano conscutivo, a equipe pernambucana vem com força máxima para conquistar o acesso à Série A nesta temporada. Comandado pelo argentino Mariano Soso, o Leão foi campeão do Campeonato Pernambucano em 2024 e está na terceira fase da Copa do Brasil. Com o alto investimento em contratação de atletas com mercado na elite do futebol nacional, o Rubro-negro é apontado como uma das equipes favoritas ao acesso.

Treinador: Mariano Soso

Destaques: Lucas Lima (meia), Pedro Lima (lateral), Gustavo Coutinho (atacante)

Expectativa: Favorito ao acesso

Última campanha: 7º lugar

Vila Nova

Vice-campeão do Campeonato Goiano, o Vila Nova teve um início de temporada regular. No ano passado, fez uma campanha sem sustos na Série B, terminando em 8º lugar, com apenas três pontos de diferença para o 'porteiro' do G4. Neste ano, o Tigre espera brigar pelo acesso.

Treinador: Márcio Fernandes

Destaques: Alesson (atacante), Quintero (zagueiro)

Expectativa: Luta pelo acesso

Última campanha: 8º lugar



