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Futebol Copa do Brasil: com Sport classificado, veja os confrontos da quarta fase do torneio Torneio terá 12 jogos na próxima semana, com datas e horários que serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Após a classificação sobre o Anapólis nos pênaltis, o Sport avançou para a quarta fase da Copa do Brasil e se juntou a outras 23 equipes nesta etapa da competição nacional.



Com jogos previstos entre os dias 17 a 19 de março, o Leão enfrentará o Athletic Club, na Ilha do Retiro, em dia e horário ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Os demais duelos da quarta fase serão entre Volta Redonda e Barra-SC, Nova Iguaçu e Fortaleza, Jacuipense e Novohorizontino, São Bernardo e Ceará, Vila Nova e Confiança, Atlético-GO e Ponte Preta, Maringá e Goiás, Juventude e Águia de Marabá, Londrina e Operário-PR, CRB e Figueirense e Portuguesa e Paysandu.

Assim como as fases anteriores, os confrontos serão realizados em jogo único, com mando de campo definido previamente em sorteio. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.



Confira os jogos da quarta fase da Copa do Brasil 2026:

Sport x Athletic Club

Volta Redonda x Barra-SC

Nova Iguaçu x Fortaleza

Jacuipense x Novorizontino

São Bernardo x Ceará

Vila Nova x Confiança

Atlético-GO x Ponte Preta

Maringá x Goiás

Juventude x Águia de Marabá

Londrina x Operário-PR

CRB x Figueirense

Portuguesa x Paysandu

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