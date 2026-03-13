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Futebol

Copa do Brasil: com Sport classificado, veja os confrontos da quarta fase do torneio

Torneio terá 12 jogos na próxima semana, com datas e horários que serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

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Sport avançou para a quarta fase da Copa do Brasil após vitória sobre o Anápolis nos pênaltisSport avançou para a quarta fase da Copa do Brasil após vitória sobre o Anápolis nos pênaltis - Foto: Paulo Paiva/SCR

Após a classificação sobre o Anapólis nos pênaltis, o Sport  avançou para a quarta fase da Copa do Brasil e se juntou a outras 23 equipes nesta etapa da competição nacional. 

Com jogos previstos entre os dias 17 a 19 de março, o Leão enfrentará o Athletic Club, na Ilha do Retiro, em dia e horário ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os demais duelos da quarta fase serão entre Volta Redonda e Barra-SC, Nova Iguaçu e Fortaleza, Jacuipense e Novohorizontino, São Bernardo e Ceará, Vila Nova e Confiança, Atlético-GO e Ponte Preta, Maringá e Goiás, Juventude e Águia de Marabá, Londrina e Operário-PR, CRB e Figueirense e Portuguesa e Paysandu.

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Assim como as fases anteriores, os confrontos serão realizados em jogo único, com mando de campo definido previamente em sorteio. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Confira os jogos da quarta fase da Copa do Brasil 2026:

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