Copa do Brasil: com Sport classificado, veja os confrontos da quarta fase do torneio
Torneio terá 12 jogos na próxima semana, com datas e horários que serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Após a classificação sobre o Anapólis nos pênaltis, o Sport avançou para a quarta fase da Copa do Brasil e se juntou a outras 23 equipes nesta etapa da competição nacional.
Com jogos previstos entre os dias 17 a 19 de março, o Leão enfrentará o Athletic Club, na Ilha do Retiro, em dia e horário ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Os demais duelos da quarta fase serão entre Volta Redonda e Barra-SC, Nova Iguaçu e Fortaleza, Jacuipense e Novohorizontino, São Bernardo e Ceará, Vila Nova e Confiança, Atlético-GO e Ponte Preta, Maringá e Goiás, Juventude e Águia de Marabá, Londrina e Operário-PR, CRB e Figueirense e Portuguesa e Paysandu.
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Assim como as fases anteriores, os confrontos serão realizados em jogo único, com mando de campo definido previamente em sorteio. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.
Confira os jogos da quarta fase da Copa do Brasil 2026:
- Sport x Athletic Club
- Volta Redonda x Barra-SC
- Nova Iguaçu x Fortaleza
- Jacuipense x Novorizontino
- São Bernardo x Ceará
- Vila Nova x Confiança
- Atlético-GO x Ponte Preta
- Maringá x Goiás
- Juventude x Águia de Marabá
- Londrina x Operário-PR
- CRB x Figueirense
- Portuguesa x Paysandu