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Náutico Com objetivo concluído, técnico do Náutico garante seriedade na reta final da Série B Alvirrubro ainda tem duas partidas a serem disputadas neste fim de competição

A vitória sobre o Avaí, no último sábado, nos Aflitos, fez o Náutico concluir o objetivo da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A competição, no entanto, segue e o clube pernambucano ainda tem duas partidas a serem disputadas pela frente: contra CRB, nos Aflitos, e Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, respectivamente.

Embora o Alvirrubro não tenha mais pretensões na competição, o treinador da equipe, Bruno Pivetti, chegou a lembrar dos atrasos salariais, mas garantiu que o plantel vai pregar a seriedade que o campeonato pede.

O entre Náutico e CRB, por exemplo, pode ser determinante na briga por uma vaga no G-6, uma vez que o Galo da Pajuçara briga diretamente com o Sport por classificação nos playoffs do acesso.

"Precisamos o quanto antes resolver esse problema (salarial) dos jogadores. Eu acredito que são profissionais de alto nível que nós temos em nosso vestiário. Sei que eles vão encarar com a máxima seriedade os dois jogos finais, mas é claro que todos têm a expectativa de ter a vida financeira resolvida até o final do ano", comentou.

"Isso é importante não só para os jogadores, mas para qualquer profissional. Então nós vamos trabalhar bastante, confiar na nossa diretoria, e esperamos que essa resolução possa vir o quanto antes", prosseguiu o treinador.

Apesar de o Náutico levar os jogos finais a sério, a expectativa é que peças pouco utilizadas sob o comando de Pivetti possam ser mais vistas. No ataque, nomes como Luiz Cláudio e Kauã Maranhão devem ganhar minutos. Por outro lado, Júnior Todinho afirmou, após a vitória sobre o Avaí, que não deve mais vestir as cores do clube neste fim de temporada.

Próximo jogo

O Náutico volta a entrar em campo pela Série B do Brasileiro no próximo sábado (7). Na oportunidade, Bruno Pivetti e companhia recebem o CRB, às 21h30, pela 37ª rodada, nos Aflitos. O elenco alvirrubro dá início aos trabalhos visando a partida nesta quarta-feira (4), após período de folga.

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