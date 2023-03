A- A+

Copa do Nordeste Com objetivos diferentes, Sport e Santa Cruz se enfrentam na Arena de Pernambuco Enquanto Leão busca consolidar primeira colocação, Cobra Coral luta para se classificar no Nordestão; bola rola às 17h30

Para um, pode significar a consolidação da liderança. Para o outro, é o jogo da sobrevida. Uma semana após se enfrentarem pelo Campeonato Pernambucano, Sport e Santa Cruz voltam a se encontrar. Às 17h30 deste sábado, na Arena de Pernambuco, Leão e Cobra Coral fazem o segundo Clássico das Multidões da temporada, desta vez, em duelo adiado da 4ª rodada da Copa do Nordeste. Com 15 pontos, o Rubro-negro lidera o grupo A e busca um novo resultado positivo para ficar perto da primeira colocação geral do torneio. Já o Tricolor, soma oito pontos no grupo B, e precisa dos três pontos para seguir com chances de avançar ao mata-mata.

Já classificado, os principais problemas do Sport estão na escalação. Principalmente no setor defensivo. Assim como o técnico Enderson Moreira, Sabino foi expulso contra o Sergipe, e virou desfalque certo no miolo de zaga. Chico entrará em seu lugar. A dúvida, no entanto, está na utilização ou não de Rafael Thyere. O capitão corre para se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, e caso não tenha condições de atuar, Renzo deverá ser seu substituto. Na frente, a dúvida está entre Edinho e Facundo Labandeira. Apesar do camisa 11 ter sido titular no último clássico, há a expectativa do uruguaio iniciar o confronto deste sábado. Inclusive, o 'gringo' falou sobre o que espera do confronto.

"Um clássico pode ser um jogo apertado, difícil, e os detalhes podem fazer a diferença. Temos jogadores de muita qualidade técnica, física, e acho que para este jogo fizemos um bom trabalho durante a semana. O professor (Enderson) falou muito dos detalhes, e acho que vai ser a chave do jogo", salientou.

Do lado do Santa Cruz, não há outra alternativa que não seja a vitória. Somadas as três competições que o clube vinha disputando - foi eliminado da Copa do Brasil -, o Tricolor acumula três derrotas consecutivas. Para o zagueiro Alemão, o momento é dos atletas assumirem a responsabilidade pela má fase e dar a volta por cima já no clássico deste final de semana. "Clássico, como falo, não tem favorito, pois envolve muita coisa. Vai ser um jogo bom, então cada um tem que assumir sua responsabilidade, o grupo está focado. Estamos cientes que só dependemos de um resultado que é a vitória", enfatizou o capitão coral.

Em relação ao time que foi titular contra o América/MG, pela Copa do Brasil, a tendência é que apenas uma modificação seja feita por Ranielle Ribeiro. Com a ausência de Maranhão, que deixou o confronto com o Coelho lesionado, Chiquinho deve ser acionado para fazer companhia a Gedoz na armação.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Chico, Renzo e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Auxiliar técnico: César Lucena.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Carioca; Anderson Paulista, Arthur, Felipe Gedoz e Chiquinho; Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (ambos da BA)

Transmissão: TV Jornal e Nosso Futebol

