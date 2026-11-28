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Sport Com orçamento enxuto, chapa de Paulo Bivar projeta folha de R$ 3 milhões em 2027 Vice-presidente de futebol do grupo 'Pelo Sport Todos', Augusto Caldas detalhou também conversas por renovações

Durante o lançamento oficial da chapa 'Pelo Sport Todos', encabeçada por Paulo Bivar, às eleições do dia 12 de dezembro, o vice-presidente de futebol do grupo, Augusto Caldas, falou sobre o planejamento de 2027, caso a chapa seja a vencedora do pleito.

Diretor de futebol do clube em 2021, durante a gestão Milton Bivar, o membro da chapa de número 20 prevê uma temporada desafiadora diante do orçamento previsto. O grupo que assumir o clube terá cerca de R$ 80 milhões para gerir o Leão. A expectativa é que a folha salarial inicie o ano na casa dos R$ 3 milhões.

"Será um orçamento muito enxuto para a grandeza do clube. A gente vai ter que fazer um futebol muito criativo, contratações dentro de uma realidade financeira que não estávamos esperando. Mas a realidade está aí e vamos fazer um futebol forte, dentro do que a Série B apresenta para 2027", iniciou.

"Nós tínhamos acesso a um número, que havia sido apresentado pelo Conselho (Deliberativo), acima de R$ 100 milhões. Ontem (quinta-feira), já foi cortado para próximo de R$ 80 milhões, e o futebol não teria nem R$ 3 milhões para trabalhar de folha bruta. Então, temos um número extremamente desafiador. Estamos sentando com o grupo para fazer um planejamento, para buscar mais dinheiro para fazer um futebol competitivo", detalhou Augusto Caldas.

Nas últimas semanas, o comitê de transição formado por membros da atual diretoria e componentes das chapas que vão disputar as eleições têm se reunido para dar andamento ao planejamento de 2027. Até o momento, oito jogadores já deixaram o Sport. Agora, após a gestão de Matheus Souto Maior detalhar a realidade financeira, o grupo vai dar início às conversas para tentar renovar com peças que fizeram parte desta temporada.

Nomes como Perotti, Marcelo Benevenuto e Patrick de Paula estão entre as prioridades. Assim como o técnico Mariano Soso. Augusto Caldas não detalhou a situação do camisa 9, mas vê o zagueiro e o volante em realidades distantes do cenário atual do clube.

No caso do treinador, o vice de futebol da 'Pelo Sport Todos' vê com bons olhos a continuidade do trabalho, embora o grupo tenha outros nomes na lista de desejos.

"Hoje, Marcelo Benevenuto e Patrick de Paula têm situação financeira muito acima da realidade que a gente pode pagar, não sei se é viável que eles fiquem. Serão conversadas, mas não sei se vão ficar", enfatizou Augusto.

"Mariano Soso, ainda não abrimos conversas. Tem ele e mais alguns que nós vamos abrir, porque agora temos um planejamento financeiro, sabemos como vamos ganhar. A partir de agora vamos começar os contatos, mas não podemos fechar nada, só depois da eleição. A avaliação de Soso é positiva, pegou um fim de campeonato com a turbulência grande, mas o vamos de forma positiva. Por isso está na lista que a gente tem de conversas com treinadores", finalizou.

Eleições no Sport

Este será o primeiro bate-chapa no Sport seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

Na chapa 20, pelo grupo 'Pelo Sport Todos', Paulo Bivar aparece como candidato à presidência do Conselho de Administração. Leonardo Correia de Araújo Vasconcelos ocupará a vice-presidência, enquanto Fortunato Russo Neto, Rodrigo Sá e Gustavo Dubeux completam a relação de integrantes do colegiado.

Já na chapa 10, o Conselho de Administração será encabeçado por Luciano Bivar como postulante à presidência. A composição apresentada também conta com Isaac Vasconcelos como vice-presidente, além de Geraldo Durões, José Antonio Alves de Melo Júnior e Tiago Petribú como membros.

No Conselho Deliberativo, Severino Otávio, o Branquinho, aparece como candidato à presidência, enquanto Marcos Cabral será o vice-presidente, no grupo 'Pelo Sport Todos'. Pela 'Raça e Tradição', Gustavo Oiticica concorrerá à presidência do órgão, tendo Francisco Dantas como vice.

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