Futebol Com ótimo desempenho em casa, Sport pode ter Ilha do Retiro como trunfo no Estadual e Nordestão Jogos decisivos do Leão aconteceram em seus domínios, tanto na semifinal do Pernambucano como na decisão regional

Nos mais diversos regulamentos de campeonatos de futebol, um dos benefícios oferecidos aos clubes de melhor aproveitamento é o poder de jogar em casa nas partidas decisivas. Tanto no Campeonato Pernambucano como na Copa do Nordeste, esse critério é utilizado. Trunfo que o Sport terá na semifinal do Estadual, por ter encerrado como líder da primeira fase, e no duelo da volta da decisão regional, contra o Ceará, também em relação ao desempenho inicial. E se tem algo que os rubro-negros podem comemorar em 2023 é essa vantagem. Afinal, na Ilha do Retiro, ninguém tem rugido mais que o Leão.



Em 12 jogos atuando em seus domínios, o Sport somou 11 vitórias e um empate. Aproveitamento de 94,4%. O único jogo a não sair vencedor de campo foi justamente quando não estava em casa, na Ilha do Retiro, mas sim na Arena de Pernambuco, no empate em 0x0 com o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste.



Vale citar que, na decisão regional diante do Ceará, o Leão ainda não descartou a possibilidade de repassar o jogo da volta, até então marcado para ocorrer na Ilha do Retiro, para o palco de São Lourenço da Mata.





Ao todo, o Sport marcou 35 gols em casa, sofrendo apenas três. Em nove ocasiões, não foi vazado. Na frente, o artilheiro na Ilha do Retiro em 2023 é o meia Luciano Juba, com sete gols, seguido pelo centroavante Vagner Love, com seis. Jorginho marcou cinco vezes, enquanto os zagueiros Rafael Thyere e Sabino, além do atacante Edinho fizeram três cada. O trio ofensivo formado por Labandeira, Wanderson e Gabriel Santos tem dois cada, com o volante Fabinho e o lateral-esquerdo Igor Carius tendo um.



Por falar em ótimo desempenho em casa, o adversário do Sport na decisão, o Ceará, não fica atrás. O Vozão tem 100% de aproveitamento jogando em seus domínios, com 10 vitórias. Uma delas, inclusive, diante do Sport, por 3x2, pela Copa do Nordeste. A única derrota sofrida pelo Leão na temporada.



No Pernambucano, o Sport aguarda o vencedor de Petrolina e Santa Cruz, que jogam nesta terça (4), no Paulo Coelho, para saber quem será o adversário na semifinal. O Leão já encarou ambas as equipes como mandante. Diante da Fera Sertaneja, vitória por 2x0. Perante o Tricolor, no Clássico das Multidões, um triunfo por 2x0, na Ilha do Retiro, em duelo válido pelo Estadual, e um empate sem gols, na Arena, pelo Nordestão.

