Futebol Com ouro nos 1500m nado livre, natação conquista mais quatro medalhas no Pan Além do feito de Guilherme Costa, modalidade levou prata no 4x100m medley e dois bronzes nos 1500m nado livre feminino e 200m medley masculino

Anote aí no caderninho: o Brasil conquistou mais quatro medalhas nesta quarta (25) na natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Quatro também é o número de ouros que Guilherme Costa, o “Cachorrão”, já levou do Chile. A conquista mais recente do nadador foi nos 1500m nado livre masculino, ao lado de Stephan Steverink e Pedro Farias.

Além do ouro, a modalidade ainda teve uma prata no 4x100m medley masculino, com Guilherme Santos, Guilherme Basseto, Vinícius Lanza e João Gomes. Outras duas medalhas alcançadas no dia foram de bronze, nos 1500m nado livre feminino (Viviane Jungblut) e 200m medley masculino (Leonardo Santos).

