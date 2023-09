A- A+

Futebol Com passagem por Sport e Náutico, Júnior Tavares é internado com tumor no cérebro Fora dos gramados desde agosto, lateral-esquerdo deve passar por cirurgia

Com passagens pelo futebol pernambucano, o lateral-esquerdo Júnior Tavares, da Ponte Preta, está internado na UTI da PUC, em Campinas, por causa de um tumor na cabeça. As informações foram divulgadas pelo blog do jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem com a mãe do atleta, Simone Tavares.

Júnior Tavares está internado desde a última quarta-feira (13), depois de reclamar de um formigamento no braço direito.

Com vínculo com a Ponte Preta, Tavares está afastado das atividades desde o início do mês passado. À época, reclamou de dores na cabeça após cabecear uma bola. Ao passar por exames médicos, teve detectado um tumor no cérebro e a expectativa é que passe por cirurgia nos próximos dias.

Passagem pelo futebol pernambucano

Revelado pelo São Paulo, Júnior Tavares vestiu as camisas de Sport e Náutico em Pernambuco. Pelo Leão, ficou de 2020 até a metade de 2021, com 35 jogos disputados. Através das redes sociais, o Sport se solidarizou com a situação de seu ex-atleta.

"O Sport deseja muita força e uma rápida recuperação ao atleta Júnior Tavares, que passou pelo Leão na temporada 2020, e está internado com um tumor na cabeça", publicou o clube.

Ao sair do Rubro-negro, Júnior passou a defender as cores alvirrubras. Pelo Timbu, ficou até o final de 2022, disputando 41 jogos, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências, além de conquistar o Campeonato Pernambucano.

