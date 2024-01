A- A+

Vôlei Com passagens na seleção e muitos títulos, Fabíola espera contribuir com acesso no Recife Vôlei Levantadora de 40 anos chegou ao Recife para a disputa da Superliga B de 2024

Duas vezes considerada a melhor levantadora da Superliga nacional de vôlei, 16 conquistas com a seleção brasileira feminina e várias camisas importantes ao longo de mais de 20 anos de carreira. Este é o currículo de Fabíola, capitã do Recife Vôlei, que contou para a Folha de Pernambuco como vem sendo sua passagem na cidade e das expectativas para disputa da Superliga B de 2024.

Fabíola chegou nessa temporada ao Recife Vôlei para tentar conquistar o acesso à elite do voleibol brasileiro. Apesar de ter vestido mais de 15 camisas diferentes de clubes nacionais e do exterior, essa é apenas a primeira vez que a levantadora defende um clube do Nordeste, e contou sobre a oportunidade de estar aqui.

"A experiência até agora tem sido especial, super aconchegante. Recife tem me feito muito bem. Trabalho com pessoas apaixonadas pelo vôlei e que fazem tudo fluir da melhor e mais harmoniosa forma possível. Sobre a oportunidade, eu vejo como mais um capítulo bonito que escrevo da minha trajetória como atleta. E que se Deus quiser, será muito bem sucedida", contou.

Acostumada a atuar no mais alto nível, na temporada passada Fabíola disputou a Superliga C com a equipe do Sorocaba - mesmo time que enfrentará na estreia da Superliga B -, em uma das poucas oportunidades que teve nas divisões de acesso. Com esse leque de experiência, a atleta visa ajudar o time a conquistar o título da competição.

"Como sou uma profissional experiente, no meu dia-a-dia tento, com minhas ações, passar para as mais novas toda a bagagem do que eu aprendi e vivi em mais de 20 anos de trajetória. E espero muito contribuir mais ainda para que o Recife Vôlei ganhe a Superliga B", disse.

Estreia

O primeiro jogo do Recife Vôlei acontece na próxima sexta-feira (12), no Ginásio do Geraldão, às 20h, diante do Renasce/Sorocaba. Os ingressos estão à venda exclusivamente no site www.ticketsimples.com.

Confira os valores dos ingressos dos jogos no Geraldão, na primeira fase da Superliga:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

