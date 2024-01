A- A+

Futebol Com passagens por PSG e Liverpool, Mamadou Sakho é alvo do Amazonas Time amazonense também teria interesse em contratar Jô, ex-atacante do Corinthians

Fundado em 2019, o Amazonas fez história na temporada de 2023 ao conquistar o título da Série C e, consequentemente, o acesso para disputar a Segunda Divisão em 2024. Porém, a Onça-pintada segue querendo alcançar voos maiores, e, de acordo com a jornalista Larissa Balieiro, estaria interessada na contratação do zagueiro francês Mamadou Sakho.

O jogador tem 33 anos e foi revelado pelo PSG. Além de ter atuado pela equipe parisiense, Sakho também passou por Liverpool, Crystal Palace-ING e Montpellier-FRA, último clube do zagueiro, que estava afastado após ter agredido fisicamente o antigo treinador da equipe, Michel Der Zakarian.

Sakho também atuou pela seleção da França e chegou a participar da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

De acordo com a jornalista, o ex-jogador do Corinthians Jô também estaria na mira do Amazonas. O atacante atualmente está aposentado, mas estaria disposto a considerar uma oferta do clube de Manaus.

Apesar dos rumores, o Amazonas segue mostrando força no mercado, tendo realizado 10 contratações para a atual temporada.

