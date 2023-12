A- A+

FUTEBOL Com Paulinho, Atlético-MG faz seu 10º artilheiro da história do Brasileirão De Dadá Maravilha a Reinaldo, clube teve goleadores em cinco das últimas seis décadas

O Atlético-MG não conseguiu chegar ao título do Brasileirão, mas termina o campeonato em alta, com grande campanha e um artilheiro brilhando. O atacante Paulinho superou Tiquinho Soares na reta final do campeonato e terminou com 20 gols.

Paulinho se tornou o décimo artilheiro que vestiu a camisa do Galo na história de uma edição do Campeonato Brasileiro. O primeiro desde a edição de 2021, quando Hulk (autor de 15 gols nesta edição) terminou como máximo goleador em temporada de título atleticano, com 19 tentos em 35 jogos.

O primeiro artilheiro do Galo na era Campeonato Brasileiro foi o ídolo Dadá Maravilha, que fez 15 gols em 27 jogos na edição de 1971. E repetiu a dose na edição seguinte, com 17 gols em 28 partidas. Pouco mais de três décadas antes, no Torneio dos Campeões de 1937, recentemente unificado como Brasileirão, Paulista tornou-se o primeiro artilheiro atleticano, com 6 gols em 8 jogos.





Veja todos os artilheiros do Galo na história do Brasileirão:

1937 - Paulista - 8 gols em 6 jogos

1971 - Dadá Maravilha - 15 gols em 27 jogos

1972 - Dadá Maravilha - 17 gols em 28 jogos

1977 - Reinaldo - 28 gols em 18 jogos

1996 - Renaldo - 16 gols em 20 jogos

1999 - Guilherme - 28 gols em 27 jogos

2009 - Diego Tardelli - 19 gols em 33 jogos

2016 - Fred - 14 gols em 34 jogos

2021 - Hulk - 19 gols em 25 jogos

2023 - Paulinho - 20 gols em 36 jogos

Veja também

FUTEBOL Imprensa internacional repercute inédito rebaixamento do Santos: "Queda histórica"