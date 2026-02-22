Com Paulo Sérgio decisivo, Náutico vence Santa Cruz e avança para a final do Pernambucano
Timbu bateu o Tricolor por 2x0, neste domingo (22), pelo duelo da volta da semifinal
Neste domingo (22), nos Aflitos, o placar foi Náutico 2x0 Santa Cruz. No agregado dos dois jogos da semifinal do Campeonato Pernambucano, 3x0. No duelo “Paulo Sérgio x Tricolor”, três gols, dois pênaltis perdidos e um feito.
O camisa 9 foi o protagonista da classificação alvirrubra para a final. Na decisão, o Timbu pega o Sport.
Leia também
• Clássico das Emoções: confira escalações e onde assistir ao jogo entre Náutico e Santa Cruz
• Náutico x Santa Cruz: 13 mil ingressos vendidos para o Clássico das Emoções
O jogo
Os goleiros Gabriel Souza e Guruceaga foram personagens importantes na primeira etapa. No lado alvirrubro, o uruguaio errou bastante na saída com os pés.
Também saiu muito mal em uma cobrança de falta e viu Ianson, de cabeça, balançar as redes. Para a sorte dos mandantes, foi marcado o impedimento.
No Santa, Gabriel era o nome do confronto. Foram pelo menos duas grandes defesas em chutes de Vinícius e Dodô.
Antes do intervalo, porém, o goleiro coral foi vencido. Vinícius arrancou pela esquerda e foi derrubado na área por Eurico. Pênalti que Paulo Sérgio cobrou forte e fez 1x0.
Aos 10 minutos do segundo tempo, o Santa teve a chance de empatar. Arnaldo fez pênalti em Alex Ruan. Willian Júnior foi para a cobrança e o goleiro alvirrubro acertou o canto e defendeu.
Aos 17, foi a vez de o Náutico perder uma penalidade. O árbitro assinalou falta em Vinícius dentro da área. O VAR chamou para revisão do lance, mas a marcação permaneceu. Na cobrança, Paulo Sérgio acertou a trave.
Minutos depois, o camisa 9 se redimiu. Após bola que sobrou de escanteio, o centroavante pegou de primeira e marcou um golaço nos Aflitos.
No fim, a festa, mais uma vez, foi dos alvirrubros, que cravaram a vaga na final do Estadual, disputando o título com o Sport.
Ficha técnica
Náutico 2
Guruceaga; Arnaldo (Reginaldo), Wanderson, Igor Pereira e Yuri Silva; Samuel (Auremir), Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô (Ramon); Vinícius, Junior Todinho (Juninho) e Paulo Sérgio (Rosa). Técnico: Hélio dos Anjos
Santa Cruz 0
Gabriel Souza; Israel, Eurico, Ianson (Matheus Vinícius) e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo), Willan Jr (Vini Hora). e Patrick Allan; Quirino (Matheus Castilho) e Renato (Vitinho). Técnico: Fábio Cortez
Local: Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Paulo César Zanovelli (FIFA-MG)
Assistentes: Eduardo Gonçalves (Master-MS) e Fábio Pereira (Master-TO)
VAR: Pablo Ramon (Master-RN)
Gols: Paulo Sérgio (aos 51 do 1ºT e 27 do 2ºT)
Cartões amarelos: Arnaldo, Samuel, Luiz Felipe (N); Ianson, Pedro Favela, Balotelli, Eurico (S)
Público: 16.181 torcedores
Renda: R$ 578.190,00