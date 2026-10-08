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Sport Com pelo menos um retorno e uma ausência, Sport terá mudanças para encarar Atlético-GO Rubro-negro pode entrar no G-6 da Série B na próxima rodada

Em preparação para entrar em campo novamente pela Série B do Brasileiro, o Sport terá que lidar pelo menos com um desfalque para encarar o Atlético-GO, às 16h10 deste domingo (11), no Antônio Accioly, pela 33ª rodada da competição nacional.

Na vitória por 2x1 sobre o São Bernardo, o lateral-esquerdo Raí Lopes recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática no compromisso deste final de semana. O jogador retorna na partida perante o Fortaleza, no dia 16 de outubro, na Ilha do Retiro.

Sem Felipinho, se recuperando de uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Edson Lucas é o substituto natural para o lado esquerdo defensivo e deve ser o titular em Goiânia.

Em meio à baixa, Mariano Soso poderá contar com alguns retornos para o decisivo duelo longe do Recife. O volante Biel volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão na terça-feira.

Indo além do camisa 6, outros reforços podem vir do departamento médico. Depois de iniciar a transição física, o meia Diego Hernández deve ser ao menos opção para a sequência da partida diante do Dragão. O jogador perdeu os dois últimos jogos devido a problemas lombares.

Ausente pelo mesmo motivo, Fernando Sobral ainda tem sido acompanhado de perto pela fisioterapia, embora tenha dado início ao processo de transição física. Com isso, sua ida com a delegação para Goiás ainda é incerta.

Substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Athletic-MG, Marlon Douglas trata uma lesão na coxa e também é dúvida para participar da partida contra o Atlético-GO.

Confronto direto

O jogo contra o Atlético-GO pode colocar o Sport no G-6 da Série B na reta final da competição. O Leão é o oitavo colocado, com 50 pontos. São dois pontos a menos que o Dragão, que fecha a zona de playoffs com 52 pontos.

Além de derrotar o adversário, no entanto, os pernambucanos terão que torcer por um tropeço do CRB diante do Fortaleza, na segunda-feira (12). Os alagoanos estão em sétimo lugar, com 51 pontos.

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