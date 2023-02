A- A+

Futebol Com pênalti defendido, Vagner reforça boa fase no Náutico "É muito bom você jogar com a tranquilidade de olhar para trás e saber que não é qualquer bola que vai passar", disse o técnico Dado Cavalcanti

Mais uma vez, o técnico Dado Cavalcanti separou um espaço na entrevista coletiva para elogiar o goleiro Vágner. Já tinha feito isso após o empate em 2x2 com o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste em partida que, mesmo sem a vitória, o atleta foi crucial para evitar um tropeço do Náutico Agora, reforçou o discurso depois do triunfo por 1x0 contra o Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano, em noite que o camisa 1 pegou uma penalidade.



“Enfatizo a qualidade técnica e o nível de profissionalismo. Desde que chegou, só trouxe coisas boas ao nosso vestiário. Exerce uma liderança positiva absurda. Foi injustiçado antes mesmo de entrar em campo, com um julgamento externo absurdo. É muito bom você jogar com a tranquilidade de olhar para trás e saber que não é qualquer bola que vai passar. Lógico que esperamos depender o mínimo possível dele, mas é importante saber que, caso dependa, ele dará conta”, afirmou Dado.





Nos nove jogos realizados pelo Náutico na temporada, em cinco o Timbu saiu sem ser vazado. Nos outros quatro, foi vazado oito vezes. No Pernambucano, a equipe tem seis gols sofridos, ocupando o terceiro lugar do torneio, com 12 pontos e 10 gols marcados.



O próximo jogo do Náutico é sábado (11), às 20h30, contra o Sport, nos Aflitos, no Clássico dos Clássicos válido pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também

Seleção Brasileira CBF tem sinalização positiva para acerto com Carlo Ancelotti como técnico da Seleção, diz site