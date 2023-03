A- A+

Copa do Brasil Com pênalti mal marcado, Retrô perde para Tombense e é eliminado da Copa do Brasil O árbitro Paulo Roberto assinalou uma penalidade numa falta cometida pelo jogador do próprio time

Com mais de dois milhões de reais em disputa e valendo a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô foi derrotado pela Tombense, por 1 a 0, nesta quarta-feira (08), no Estádio Soares de Azevedo. O gol marcado pelos donos da casa saiu no rebote de um pênalti mal marcado contra a equipe pernambucana.

Essa foi a segunda participação do Retrô na Copa do Brasil e mais uma vez a equipe é eliminada na segunda fase do torneio. Em 2021, a eliminação veio nos pênaltis, contra o Corinthians.

O jogo

A partida começou logo com uma boa chegada do Retrô. Aos três minutos, o lateral-direito Pedro Costa roubou a bola no campo de ataque e cruzou na cabeça de William. O atacante finalizou por cima do gol. A resposta da Tombense veio poucos minutos depois com o zagueiro Wesley. Ele ganhou da defesa pernambucana na cobrança de escanteio, mas a bola foi para fora.

Depois desse início animado, o jogo deu uma diminuída no ritmo. O Retrô teve muita dificuldade para construir suas jogadas a partir da troca de passe pela péssima condição do gramado, em Muriaé. No final da primeira etapa, a Fênix ainda teve outra chance, na cabeçada de Renan Dutra, que foi parada pelo goleiro Felipe.

A Tombense voltou do intervalo pressionando o Retrô. A melhor chegada foi com o volante Matheus Trindade, que finalizou da meia-lua, para outra boa defesa de Jean. Com os minutos passando a Fênix conseguiu equilibrar a partida. O centroavante Giva teve duas oportunidades, uma num cruzamento de Pedro Costa e outra recebendo passe de Fernandinho. Nenhuma das bolas entrou.

O jogo caminhava para as penalidades, quando um erro grave da arbitragem prejudicou a equipe pernambucana. Aos 34 minutos, o próprio jogador da Tombense, Kleiton, pisou em Guilherme Santos. O árbitro Paulo Roberto viu errado e assinalou o pênalti. Alex Sandro bateu, o goleiro Jean ainda defendeu, mas o cobrador aproveitou o rebote para abrir o placar.

Ficha técnica

Tombense 1

Felipe Garcia; David (Kevin), Wesley Marth, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, Matheus Trindade e Matheus Frizzo (Manoel); Daniel Amorim (Alex Sandro), Jaderson (Zé Vitor) e Kleiton (Caíque). Técnico: Marcelo Chamusca.

Retrô 0

Jean, Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e João Victor; Jonas (Gustavo Ermel), Ratinho (Rômulo) e Albano (Radsley); William Marcílio (Alencar), Giva (Júnior Fialho) e Fernandinho. Técnico: Dico Woolley.

Estádio: Estádio Soares de Azevedo (Muriaé-MG)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Welber Felipe Silva (PR)

Gols: Alex Sandro (38’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Giva, Guilherme Paraíba, Jean, Pedro Costa, Radsley (RET); Wesley; Kevin, Matheus Trindade (TOM)

Cartões Vermelhos: Júnior Fialho e William Marcílio (RET)



