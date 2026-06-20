Com pênalti perdido e falha de Thiago Coelho, Santa Cruz é derrotado pelo Ypiranga-RS na Arena
Resultado negativo marca o primeiro revés do técnico Cristian de Souza no comando da Cobra Coral
Em uma partida marcada pela falha defensiva e um pênalti desperdiçado, o Santa Cruz foi derrotado pelo Ypiranga-RS por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, na noite deste sábado (20). O único gol do confronto foi anotado por Estêvão, aos 21 minutos do primeiro tempo, após um chute de fora da área que surpreendeu o goleiro Thiago Coelho.
Na etapa final, a Cobra Coral pressionou os gaúchos, carimbou o travessão com Ronald e teve a chance do empate aos 31 minutos em cobrança de pênalti. Porém, Everaldo parou na grande defesa do goleiro Gabriel. Para piorar o cenário dramático diante dos 12.310 torcedores, Renato ainda foi expulso direto aos 41'.
Com o primeiro revés sob o comando do técnico Cristian de Souza, o Tricolor agora vira a chave e foca no próximo desafio, que será longe dos seus domínios. O Santa volta a campo no sábado (27), às 17h, contra o Paysandu, em duelo válido pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
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O jogo
Após um início de jogo truncado, a primeira boa jogada veio da Cobra Coral, aos 10 minutos, com Alex Ruan, que finaliza na entrada da grande área e obriga o goleiro Gabriel a realizar a defesa.
Aos 14 minutos, foi a vez do Ypiranga-RS atacar. De fora da área, Marcelinho arrisca e Thiago Coelho defende sem muita dificuldade.
Em uma falha do goleiro Thiago Coelho, aos 21 minutos, Estêvão abre o placar para o Canarinho com um chute de fora da área.
O Santa Cruz segue tentando alcançar o empate, mas possui dificuldade na criação das jogadas, aos 34’.
Quatro minutos depois, Edson Miranda aplica um carrinho para afastar a bola, mas a chuteira de Estêvão, autor do gol do time gaúcho, acaba atingindo o rosto do defensor tricolor, que acaba ficando fora da partida por alguns minutos recebendo atendimento.
Segundo tempo
Nos primeiros 10 minutos da segunda etapa, o Santa assumiu o comando da partida, enquanto o Ypiranga se defende.
Dois minutos depois, Cleiton, do Ypiranga, precisou sair de campo para ser atendido após choque no tornozelo.
Aos 14’, Eron se irrita com Renato, que entra dentro da área e tenta o passe rasteiro, mas erra. O camisa 28 tricolor estava livre para receber.
A primeira grande chance do Santa veio aos 22’. Everaldo cruza, Renato ajeita e Ronald finaliza de primeira, acertando o travessão.
Aos 31’, Vitinho é derrubado na entrada da área e a penalidade máxima é marcada a favor da Cobra Coral. Everaldo vai para a cobrança e desperdiça em uma defesa espetacular de Gabriel.
Deixando o fim de jogo ainda mais dramático, Renato dá uma tesourada em Ramon e é expulso da partida aos 41'.
Ficha técnica
Santa Cruz 0
Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Edson Miranda (Thiago Ennes) e Alex Ruan (Zé Mario); Pedro Favela, Patrick Allan (Renato), Vitinho, Ronald e Everaldo; Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.
Ypiranga-RS 1
Gabriel; Cleiton (Igor Silva), Léo Gobo, Willian Gomes e Dudu; Ramon, Dionísio e Estêvão (Léo Rafael); Marcelinho (Pedro Lucas), Danielzinho e Renan Gorne (Vini Charopem). Técnico: Gabardo Júnior.
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Árbitro: Leonardo Willers (MT)
Assistentes: Gislan Antonio Garcia e Rafael Virgilio Peiter (ambos MT)
Gols: Estêvão, aos 21 do 1T (Y);
Cartões amarelos: Renan Gorne, Marcelinho (Y); Alex Ruan, Everaldo (S)
Cartão vermelho: Renato (S)
Público: 12.310 torcedores
Renda: R$ 325.828,00