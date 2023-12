Com permanência de Felipe, Sport fecha ciclo de renovações contratuais

A- A+

Se movimentando para reforçar o elenco para a temporada 2024, o Sport também tem garantido, nos últimos dias, a permanência de jogadores que se destacaram com a camisa da equipe ao longo de 2023. Nesta quinta-feira (21), por exemplo, o Leão anunciou a continuidade do volante Felipe, por empréstimo junto ao Goiás. A renovação do jogador, aliás, foi a última visando o próximo ano.

"Não há nenhuma negociação para renovação em andamento", limitou-se a falar o diretor Guilherme Falcão à reportagem.

Para a comunicação do clube, inclusive, o dirigente rubro-negro pontuou que o Goiás tinha o interesse em contar com o futebol do cabeça de área no próximo ano. "Existia um interesse do Goiás no atleta. Mas contamos com habilidade do nosso presidente Yuri Romão, que com serenidade construiu uma solução para que Felipe seguisse conosco. É um jogador que contou com a aprovação do Mariano (Soso), que tem um potencial de desempenho ainda maior para 2024, no esquema de jogo que pensamos para o Sport", detalhou.

Além de Felipe, o Sport já acertou a renovação contratual de outras cinco peças para o próximo ano: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, o volante Fabinho e o meia Alan Ruiz.

Dos jogadores utilizados durante a temporada 2023, já deixaram o clube o volante Ronaldo, o meia Jorginho, os atacantes Vagner Love, Diego Souza, Wanderson, Fabrício Daniel, Gabriel Santos e Peglow. Outros que estão fora dos planos são Eduardo, Edinho e Michel Lima.

Atletas com vínculos com o Rubro-negro como o goleiro Renan e o lateral-direito Ewerthon foram emprestados para o Juventude. Já o zagueiro Chico defenderá o Novorizontino em 2024.

