A- A+

Basquete Com pernambucanas, Brasil conquista Pan-americano de Basquete Master Feminino no México Na categoria 45+ o Brasil disputou cinco jogos e se manteve invicto na competição

Com duas atletas pernambucanas, o Brasil foi campeão do Pan-Americano de Basquete Feminino Master +45, em Yucatán, na cidade de Mérida, no México.

Melissa Cirne e Manuela Leimig integram o time que participou do campeonato disputado desde o último dia 12 de abril. A vitória do time brasileiro foi no domingo (21).

A categoria feminina 45+ teve no total 13 equipes, em que o Brasil disputou cinco jogos e se manteve invicto na competição. Na final, as brasileiras venceram as donas da casa por 76×60.

“Jogo basquete desde os 8 anos de idade quando iniciei minha trajetória no Recife, e defender a camisa da seleção brasileira de basquete master é sempre emocionante. É a segunda vez que conquisto o título de Campeã Pan-Americana, porém agora tem um sabor diferente por ter sido disputado fora do Brasil e com as adversárias sendo do país-sede. É um misto de superação e realização, pois se manter ativa, competitiva, conciliando os desafios de ser mulher, mãe e profissional, na maturidade, não é nada fácil”, diz Melissa Cirne.

Durante a primeira fase, o Brasil jogou contra Porto Rico, vencendo por 46x34, e contra o México, quando ganhou de 91x66.

Nas quartas de final o time brasileiro venceu Porto Rico por 77x38, já na semifinal ganhou do México por 71x50.

O campeonato é regido pela FIMBA (Federação Internacional Máster de Basquete) e reúne equipes de diferentes países em categorias divididas por faixa etária. O Brasil chegou na competição em 25 categorias, a partir de 30 anos de idade até 80 anos e acima, adicionando a um total de 70 times que competiram.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Courtois não será convocado para Euro-2024, confirma técnico da Bélgica