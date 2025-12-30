Ter, 30 de Dezembro

Futsal

Com pernambucanos, seleção brasileira de futsal é convocada para Copa América; veja lista

Competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai

Cléber André, ala pernambucano da seleção brasileira de futsalCléber André, ala pernambucano da seleção brasileira de futsal - Foto: CBF/Divulgação

A CBF anunciou a convocação da seleção brasileira masculina de futsal que vai disputar a Copa América da modalidade, em 2026. A 15ª edição da competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai. 

A lista divulgada pelo treinador Marquinhos Xavier conta com dos pernambucanos: os alas Richard, do KPRF, da Rússia, e Cléber, do Al-Qadasiah, da Arábia Saudita. 

Segundo informações da CBF, a preparação do grupo será realizada no Rio de Janeiro, onde os atletas darão início aos treinamentos antes do embarque para Assunção. A equipe buscará o 12º título continental. 

O Brasil está presente no Grupo B da Copa América de Futsal, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia. 

Confira a lista dos convocados

Goleiros
Willian (Norlisk)
Matheus (JEC)
Nicolas (Jaraguá)

Fixos
Neguinho (Barcelona)
Marlon (Selangor FC Futsal)

Alas
Felipe Valério (Sporting)
Dyego (Al-Ula)
Fabinho (Palma)
Lucão (Palma)
Cleber (Alqadsia)
Marcel (El Pozo)
Arthur (Benfica)
Richard (KPRF)

Pivôs
Rafa Santos (El Pozo)
Pito (Barcelona)
Rocha (Sporting)

