Futsal Com pernambucanos, seleção brasileira de futsal é convocada para Copa América; veja lista Competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai

A CBF anunciou a convocação da seleção brasileira masculina de futsal que vai disputar a Copa América da modalidade, em 2026. A 15ª edição da competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai.

A lista divulgada pelo treinador Marquinhos Xavier conta com dos pernambucanos: os alas Richard, do KPRF, da Rússia, e Cléber, do Al-Qadasiah, da Arábia Saudita.

Segundo informações da CBF, a preparação do grupo será realizada no Rio de Janeiro, onde os atletas darão início aos treinamentos antes do embarque para Assunção. A equipe buscará o 12º título continental.

O Brasil está presente no Grupo B da Copa América de Futsal, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia.

Confira a lista dos convocados

Goleiros

Willian (Norlisk)

Matheus (JEC)

Nicolas (Jaraguá)

Fixos

Neguinho (Barcelona)

Marlon (Selangor FC Futsal)

Alas

Felipe Valério (Sporting)

Dyego (Al-Ula)

Fabinho (Palma)

Lucão (Palma)

Cleber (Alqadsia)

Marcel (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Richard (KPRF)

Pivôs

Rafa Santos (El Pozo)

Pito (Barcelona)

Rocha (Sporting)

