Com pernambucanos, seleção brasileira de futsal é convocada para Copa América; veja lista
Competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai
A CBF anunciou a convocação da seleção brasileira masculina de futsal que vai disputar a Copa América da modalidade, em 2026. A 15ª edição da competição será disputada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, no Paraguai.
A lista divulgada pelo treinador Marquinhos Xavier conta com dos pernambucanos: os alas Richard, do KPRF, da Rússia, e Cléber, do Al-Qadasiah, da Arábia Saudita.
Segundo informações da CBF, a preparação do grupo será realizada no Rio de Janeiro, onde os atletas darão início aos treinamentos antes do embarque para Assunção. A equipe buscará o 12º título continental.
O Brasil está presente no Grupo B da Copa América de Futsal, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia.
Confira a lista dos convocados
Goleiros
Willian (Norlisk)
Matheus (JEC)
Nicolas (Jaraguá)
Fixos
Neguinho (Barcelona)
Marlon (Selangor FC Futsal)
Alas
Felipe Valério (Sporting)
Dyego (Al-Ula)
Fabinho (Palma)
Lucão (Palma)
Cleber (Alqadsia)
Marcel (El Pozo)
Arthur (Benfica)
Richard (KPRF)
Pivôs
Rafa Santos (El Pozo)
Pito (Barcelona)
Rocha (Sporting)