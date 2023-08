A- A+

Copa do Mundo Feminina Com Pia Sundhage, Brasil tem pior campanha em Copas do Mundo desde 1995; veja números da técnica A Seleção brasileira foi eliminada do grupo F para França e Jamaica

O empate em 0 a 0 contra a Jamaica, nesta quarta-feira (2), culminou na eliminação do Brasil ainda na fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2023. Essa foi a pior campanha da Seleção brasileira em Mundiais desde 1995.

Até então, o Brasil tinha duas eliminações em Copas na fase de grupos. Em 1991, ficou em 3° do grupo B com dois pontos; e em 1995 ficou no quarto lugar do grupo A com três pontos.

Na edição de 2023, o Brasil ficou na terceira posição do grupo F com quatro pontos. As classificadas foram a França (7) e Jamaica (5). As brasileiras só ficaram na frente do Panamá, que perdeu as três partidas da chave.

Ainda na beira do campo, a treinadora Pia Sundhage comentou a eliminação brasileira.

"Para começar, nós precisávamos criar mais chances, trabalhar no campo melhor, e quando criamos essas chances, temos que convertê-las. Elas jogaram bem, lutaram muito, mas não conseguimos quebrar a defesa da Jamaica. É muito triste porque tínhamos expectativas altas. Começamos a Copa muito bem, mas temos que encarar os resultados", disse a técnica sueca.

Pia assumiu a Seleção brasileira em 2019 e participou de todo o ciclo de preparação para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

Pia comandou o Brasil em 57 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas (67% de aproveitamento). Ela conquistou a Copa América em 2022.

Pia Sundhage comandando a Seleção Brasileira Feminina (2019 a 2023):



57 jogos

34 vitórias

13 empates

10 derrotas

67.2% aproveitamento

139 gols marcados

42 gols sofridos

54.5% posse de bola

1 título



