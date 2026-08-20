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futebol Com pior desempenho nas últimas três rodadas entre postulantes ao G8, Santa liga alerta Clube somou apenas um ponto em nove disputados. Próximo jogo será contra o Caxias, na Arena de Pernambuco

Ex-técnico do Santa Cruz nas campanhas do bicampeonato pernambucano de 2011 e 2012 e no acesso à Série C, há 15 anos, Zé Teodoro tinha uma espécie de mantra conhecido pelos tricolores, de que o clube ia “crescer na hora certa”. Uma filosofia que funcionou no passado e que agora precisa fazer efeito novamente para a Cobra Coral terminar a temporada celebrando o retorno à Série B. O problema é que a reta final da primeira fase da terceira divisão tem sido abaixo do esperado.

Nos últimos três jogos, o Santa Cruz somou apenas um ponto, no empate em 2x2 com o Botafogo-PB. Nos demais jogos, ambos na Arena de Pernambuco, o Tricolor não fez o dever de casa e perdeu por 1x0 para Figueirense e Maranhão. É o pior desempenho da competição no recorte dos últimos nove pontos, com aproveitamento semelhante ao do Itabaiana, em 18º.

Na próxima rodada, o Santa Cruz recebe o Caxias, na Arena de Pernambuco. Sétimo colocado da Série C, com 25 pontos, o Tricolor será ultrapassado pelo clube gaúcho, em 10º, com 24, em caso de tropeço, correndo risco de deixar o G8 a depender dos resultados dos demais jogos.

Regulamento

Nesta edição da Série C, apenas os dois últimos colocados serão rebaixados. Os oito melhores avançam para dois quadrangulares de acesso. Os dois melhores de cada chave conseguem a promoção à Série B, com os dois primeiros disputando a final.

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