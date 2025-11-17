A- A+

Futebol Com pneumonia, Galvão Bueno tem evolução e deixa UTI em São Paulo Narrador foi internado no último sábado (15) e teve que se afastar de atividades profissionais

Após sentir fortes dores no rim e ser internado no último sábado (15), Galvão Bueno segue sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O jornalista foi diagnosticado com pneumonia viral, em avaliação inicial, e está melhorando. Há a possibilidade dele receber alta ainda nesta semana, segundo relatos repassados pela filha do apresentador, Letícia Bueno, ao portal LeoDias.

Respondendo bem ao tratamento, o narrador deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi encaminhado para um quarto.

A empresária detalhou que o pai "não se sentiu bem" e optou por buscar um hospital para realizar um check-up. Em seguida, foi identificada a pneumonia viral. Novas atualizações sobre o estado de saúde de Galvão sairão conforme o tratamento avançar.

Diante do momento de instabilidade na saúde, Galvão não pôde narrar a goleada aplicada pelo Flamengo por 5x1 sobre o Sport, no último sábado, pela Série A do Brasileiro. Além disso, tem ausência confirmada na edição do programa Galvão e Amigos, desta segunda-feira (17), na Band.

