Com Pogba na torcida, Monaco estreia no Francês com vitória sobre o Le Havre

O atacante espanhol Ansu Fati, pelo mesmo motivo, também desfalcou a equipe

Jogadores do Mônaco comemoram a vitóriaJogadores do Mônaco comemoram a vitória - Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

O Monaco, terceiro colocado na temporada passada e um dos candidatos ao título, estreou no Campeonato Francês neste sábado (16) com uma vitória por 3 a 1 sobre o Le Havre.

Em uma das tribunas do estádio Louis II estava o meia Paul Pogba, principal contratação do time do Principado para a nova temporada, que ainda está em processo de recondicionamento físico.

Pogba não foi o único novo reforço do Monaco que não pôde estar em campo neste sábado. O atacante espanhol Ansu Fati, pelo mesmo motivo, também desfalcou a equipe.

Um gol contra de Gautier Lloris abriu o placar para os monegascos aos 32 minutos. No segundo tempo, Eric Dier (61') ampliou a vantagem.

Minutos depois, o senegalês Rassoul Ndiaye chegou a diminuir para o Le Havre (67'), mas em seguida Maghnes Akliouche (74') fez o terceiro do Monaco e deu números finais à partida.

No primeiro jogo do dia, o Lyon estreou também com vitória, batendo o Lens em casa por 1 a 0, graças ao gol do georgiano Georges Mikautadze (45'+1).

O Paris Saint-Germain, atual campeão francês e que na última quarta-feira levantou o troféu da Supercopa da Uefa, vai começar sua campanha na Ligue 1 no domingo, em visita ao Nantes.

Na sexta-feira, o Olympique de Marselha começou mal e foi derrotado em sua estreia pelo Rennes, fora de casa, por 1 a 0.

