Sport Com portas fechadas, Cariús e mais sete são julgados pelo STJD nesta quinta-feira (1) Julgamento, que acontece às 11h, terá transmissão online

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga, às 11h desta quinta-feira (1), oito jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goias (MP-GO). Após um pedido feito pelos advogados dos atletas, ficou determinado que o julgamento será de portas fechadas. No entanto, haverá transmissão online da sessão na 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

Entre os atletas julgados nesta quinta, estão o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, e o zagueiro Paulo Miranda, ex-Náutico. Vale ressaltar que os jogadores envolvidos estão suspensos de forma preventiva por 30 dias pelo presidente do STJD, Otávio Noronha.

Além de Cariús e Paulo Miranda, serão julgados Moraes (Aparecidense-GO), Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Eduardo Bauermann (Santos), Fernando Neto (São Bernardo), Matheus Gomes (sem clube) e Kevin Lomónaco (Bragantino). Dependendo da punição imposta pelo STJD, os atletas podem pegar 720 dias de suspensão das atividades e até o banimento do futebol.

Condenados

No início desta semana, o volante Gabriel Domingos e o zagueiro Romário, ambos ex-Vila Nova, foram os primeiros a serem punidos pelo STJD por envolvimento com apostas esportivas.

Enquanto Gabriel ficará afastado das atividades por 720 dias, além de pagar uma multa de R$ 15 mil, Romário ficou com a punição mais pesada. O defensor foi banido do futebol e terá que pagar R$ 25 mil à Justiça.

