A- A+

Sport Com posição de goleiro carente no clube, Caíque França se diz "feliz por exigência" no Sport Em 2024, novo goleiro leonino terá a concorrência de Jordan e Thiago Couto, outro reforço para a meta

Com a aposentadoria de Magrão, em 2019, achar um novo nome que seja unanimidade para assumir a meta do Sport tem sido prioridade. Durante pouco mais de um ano, Mailson até chegou a ocupar esta lacuna, mas acabou negociado com o mundo árabe em 2022. Desde então, a instabilidade tem tomado conta do gol rubro-negro. Mediante a cobrança, o novo arqueiro leonino, Caíque França, exaltou a responsabilidade de defender a equipe pernambucana.

"Quando eu ainda estava começando no futebol, eu assisti ao Magrão jogar. Conheço ele, sei do grande goleiro que ele foi e a grande carreira que ele fez aqui no Sport. É um ídolo incontestável, e se a torcida tem esse tipo de cobrança ou essa comparação, eu vejo de uma forma positiva, porque se eles vêem isso, eles vêem o potencial que tem em mim", detalhou o goleiro.

Na última temporada, Denival, Renan, Dênis e Jordan foram utilizados na meta rubro-negra. Os dois primeiros foram emprestados recentemente pelo clube. Dênis, com uma lesão no joelho, teve seu contrato estendido até abril deste ano, mas não deve permanecer na Ilha do Retiro.

Para o ano de 2024, além de Caíque França, o técnico Mariano Soso terá à disposição Jordan, que terminou a temporada passada como titular e teve seu empréstimo renovado até o fim de 2024, além de Thiago Couto, outro reforço recente.

Sem a confirmação de quem será o titular neste início de temporada, Caíque ressalta que a disputa tem sido sadia no dia a dia do clube. "O que eu sei é que os goleiros que aqui estão, e os que chegaram, são de extrema qualidade. Treinamos forte no dia a dia, é um ambiente bom", relatou.

Veja também

Ajuda Ex-jogador do Íbis, Mauro Shampoo está internado no hospital da Restauração e pede ajuda