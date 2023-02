A- A+

Futebol Com possíveis estreias na zaga e no ataque, Náutico recebe o Porto, nos Aflitos Duelo será nesta segunda (30), válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano 2023

Metade do caminho do Náutico na primeira fase do Campeonato Pernambucano será percorrido nesta segunda (30). Nos Aflitos, às 20h, o Timbu recebe o Porto, pela sexta rodada. Invicto há quatro jogos na competição, o clube enfrentará o Gavião, com invencibilidade ainda superior a dos alvirrubros, mas tendo quatro empates e apenas um triunfo. Ou ambos aumentam o período sem tropeços ou um deles sentirá o sabor da derrota.

“Acredito muito no amadurecimento da nossa equipe. Viemos de uma pré-temporada muito boa, mas a gente só toma corpo mesmo e cria casca com jogos mais difíceis, contra adversários organizados”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.





Ganhando forma a cada jogo

No período de seis partidas realizadas em 2023, o Náutico teve alguns embates mais complicados. Em especial, os de visitante. Começou perdendo por 2x1 para o Central, no Lacerdão. Depois, no Clássico das Emoções, um empate em 3x3, contra o Santa Cruz, em partida marcada pelo poder de reação, após ficar atrás do placar em três momentos.

Contra o Atlético/BA, na Copa do Nordeste, a primeira vitória longe do Recife no ano, por 1x0. Por fim, perante o Retrô, no Arruda, no primeiro encontro após a final estadual protagonizada pelos clubes, no ano passado, empate em 1x1. Esse, contudo, com um gosto amargo, já que os alvirrubros tomaram o gol nos acréscimos do segundo tempo, além de reclamarem de terem dois pênaltis não marcados a favor.

Diante do Porto, a expectativa é saber se Dado dará oportunidade para alguns reforços recentes estrearem na equipe, caso por exemplo do zagueiro Paulo Miranda. Em recuperação de um trauma na coxa direita, o atacante Régis Tosatti, que ainda não vestiu a camisa alvirrubra, participou de jogo-treino contra a AGAPE e pode ser uma das novidades.

A boa notícia é o retorno do lateral-direito Victor Ferraz, fora dos últimos dois jogos do Náutico. Com o retorno do jogador, fica a dúvida se ele começará entre os titulares ou se Diego Ferreira será mantido no setor.

Tabu positivo

O Náutico pode se apegar a um tabu positivo diante do Porto. Os alvirrubros não perdem do Gavião desde 2011. O último tropeço foi no Estadual da época, por 2x1, no Lacerdão. De lá para cá, foram seis vitórias seguidas do Timbu. Considerando apenas os jogos como mandante, o clube não perde dos caruaruenses desde 2010, por 2x1, nos Aflitos.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Diego Ferreira (Victor Ferraz), Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Porto



Henrique; Carioca, Esculápio e Pedrão; Danielzinho, Rafael Gelatti, Bruninho, Danilo e Edvaine; Fábio Bahia e Tarcysio. Técnico: Oscar de Souza

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Qual canal vai passar Petrolina x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir