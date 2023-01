A- A+

Futebol Com possíveis mudanças na lateral e no meio, Náutico recebe o Belo Jardim Duelo será realizado nos Aflitos, às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano

O Náutico não venceu o Santa Cruz no Clássico das Emoções, no Arruda, na rodada passada do Campeonato Pernambucano. O que não significa que o resultado de 3x3 deixou os alvirrubros frustrados. O contexto da partida deu ao técnico Dado Cavalcanti dois pontos de observação. O primeiro com relação ao que agradou no embate e que será intensificado ao longo da temporada, tendo como exemplo a presença de Júlio no ataque e o bom momento vivido pelo volante Souza. O outro, de possíveis mudanças necessárias para melhorar o desempenho. Aprendizado que pode ser colocado em prática nesta quarta (18), às 19h, contra o Belo Jardim, pela quarta rodada do Estadual.

Eles estão com moral

Questionado após uma Série B ruim em 2022, Souza tem colecionado bons jogos pelo Náutico. O meia marcou uma vez na vitória por 2x0 diante do Caruaru City e participou com ótimo lançamento para um dos gols do Timbu diante do Santa, feito pelo prata da casa Júlio, outro que ganhou moral com o treinador.

“Nunca faltou personalidade a Júlio. A história de vida dele é fantástica. Conviveu com dificuldades no cotidiano e isso o engrandeceu como atleta. Sempre contribui, mesmo não fazendo gols”, afirmou Dado. Quem também tem se destacado no setor ofensivo é o meia Matheus Carvalho, autor de dois gols no torneio.

Eles podem ganhar espaço

Com relação ao time titular, Dado pode promover duas modificações. A primeira, com a entrada de Diego Ferreira na lateral direita. Acionado nos minutos finais contra o Santa, o atleta se colocou à disposição para começar jogando diante do Belo Jardim.

“Tive 15 minutos no clássico e isso foi bom para tirar o frio da barriga, a sensação de ansiedade para voltar. Fico na expectativa de começar jogando, mas a decisão é de Dado”, disse Diego. Ele briga por posição com Victor Ferraz, que pode ser deslocado para o meio em caso de alteração.

Na cabeça de área, Juan Gauto e Nathan podem pegar a vaga do prata da casa Mateus Cocão. Mesmo questionada, após tomar três gols no clássico, a defesa deve permanecer com Anilson e Denilson, com Diego Matos fechando o lado esquerdo.

Além do jogo contra o Belo Jardim, os alvirrubros que estiverem nos Aflitos podem conhecer o espaço Timbuzone, com acesso às cadeiras, open bar e open food a partir das 15h. Os ingressos para a área podem ser adquiridos pelo site www.timbuzone.com.br

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão (Juan Gauto), Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Júlio e Paul Villero.

Belo Jardim

Edvando Pezão; Vitor Carlos, Thiago Recife, Rivaldo e Danilo Bala; Everson Ribeiro, Gustavo, Gil Mineiro e Berg; Edmar e Vitor Alagoano. Técnico: Thyago Marcolino

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Elaise Juliana Santana Ferreira

Transmissão: DAZN

