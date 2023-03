A- A+

Copa do Nordeste Com possíveis mudanças, Santa visita o Ferroviário, pelo Nordestão Preocupado com o Pernambucano, Tricolor pode ter peças poupadas nesta quarta-feira (8), no PV

Empolgado com os últimos resultados, o Santa Cruz vai ao Ceará, na noite desta quarta-feira (8), para tentar consolidar o bom momento. Às 19h, o Tricolor visita o Ferroviário, no Presidente Vargas, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Com oito pontos, o clube pernambucano é o 5º colocado do Grupo B e pode entrar na zona de classificação em caso vitória. O time dono da casa, por sua vez, ocupa a 3ª posição do Grupo A, com dez pontos, e segue invicto no Nordestão.

A partida contra o Sport, no final de semana, pelo Estadual, pode obrigar o técnico Ranielle Ribeiro a promover mudanças perante o Ferroviário. Logo após a vitória sobre o Sampaio, no Arruda, o treinador evitou cravar tais modificações. Porém, o Clássico das Multidões deve receber uma atenção maior. A prioridade, obviamente, se dá pela necessidade do Tricolor garantir uma vaga na Série D do próximo ano, caso não consiga o acesso nesta temporada.

Uma ausência certa é a do zagueiro Alemão. No último final de semana, ele recebeu o terceiro amarelo e sequer viajou para o Ceará. Yan Oliveira é o provável substituto. A zaga, aliás, é uma preocupação para Ranielle. Nos últimos seis jogos, o Santa Cruz foi vazado em todos. No ano, são 15 tentos sofridos em 16 partidas disputadas.

Por outro lado, após se recuperar de lesão, o volante Daniel Pereira voltou ao time contra o Sampaio e quer estar em campo contra o Ferrão. O cabeça de área quer seguir adquirindo ritmo de jogo para ajudar a Cobra Coral na temporada. “Se ele (Ranielle Ribeiro) optar por eu jogar, será melhor para mim, até para que eu possa ganhar ritmo mais rápido. Fazer uma sequência de jogos é importante para o jogador. Se ele optar por mim ou não, estarei à disposição sempre”, contou o volante.

Apesar de não saber se estará em campo, Daniel ressaltou as dificuldades que serão encontradas pelo Tricolor. "Não importa se jogamos dentro ou fora de casa, a gente tem que buscar sempre as vitórias. Sabemos que jogar fora de casa contra o Ferroviário é um jogo difícil. É um time que está bem também, mas temos que pensar em chegar e fazer o nosso melhor para tentar os três pontos", relatou.

Ficha técnica

Ferroviário

Hugo; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln, Roni Lobo, Thalison e Juninho Quixadá; Deysinho e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Yan Oliveira, Ítalo Melo e Marcus Carioca; Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará e Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Corrêa e Ruan Neres Souza de Queirós (ambos da PB)

Transmissão: Nosso Futebol

