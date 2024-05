A- A+

Sport Com possível ausência de Felipinho, dupla briga por vaga na lateral esquerda do Sport Titular deixou o campo contra o Atlético-MG com um desconforto na posterior da coxa direita

Já em preparação para o confronto com o Fortaleza, o Sport poderá ter uma baixa considerável para a partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. Com um desconforto na posterior da coxa direita, o lateral-esquerdo Felipinho foi substituído ainda no primeiro tempo da partida com o Atlético-MG, na última quarta-feira (22), na Arena de Pernambuco.

O jogador foi reavaliado pelo departamento médico rubro-negro, nesta quinta-feira (23). No entanto, como de praxe, o Sport só vai atualizar as condições do atleta momentos antes da bola rolar contra o Leão do Pici.

Assim, caso Felipinho não tenha condições de atuar, dois jogadores brigam pela vaga no lado esquerdo defensivo: Roberto Rosales e o jovem Riquelme. O primeiro, apesar de ser lateral-direito de origem, também joga pelo lado contrário. O venezuelano já entrou em campo 14 vezes na temporada. Já o atleta emprestado pelo Vasco, foi acionado em apenas sete ocasiões por Mariano Soso.

Vale lembrar que Dalbert e Chico também seriam outras opções para preencher o espaço de Felipinho. Porém, a dupla foi contratada após o encerramento das inscrições para a sequência da Copa do Nordeste. Assim, só podem ser utilizados na sequuência da Série B.

A partida entre Sport e Fortaleza, pela semifinal do Nordestão, está marcada para este domingo (26), às 18h, na Arena de Pernambuco. O vencedor do confronto encara o classificado do duelo entre Bahia e CRB, que jogam nos mesmos dia e horário, em Salvador.

