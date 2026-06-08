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Futebol Com pouco espaço no elenco, Vitinho deixa o Náutico Meia disputou apenas cinco jogos pelo clube na Série B do Campeonato Brasileiro

O meia Vitinho não vestirá mais a camisa do Náutico em 2026. O atleta foi liberado pelo Timbu e será negociado pelo Cruzeiro, clube que detém os direitos econômicos dele, para outra equipe. A informação foi repassada nesta segunda-feira (8) pelo técnico Guilherme dos Anjos.

“Tínhamos um acordo com o Cruzeiro e com o atleta de liberá-lo se ele não tivesse uma minutagem alta. Jogamos mais de dois mil minutos na Série B e ele teve 180 minutos. Tínhamos esse acordo de que, se chegasse uma proposta muito boa, a gente ia cobrir ou ia liberar. Fico feliz porque foi uma proposta positiva para o atleta”, afirmou.

Segundo o treinador, a ideia do Náutico é liberar mais atletas ao longo da temporada para desafogar o caixa e permitir ao Timbu a possibilidade também de fazer mais contratações na próxima abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho.

Vitinho disputou apenas cinco partidas pelo Náutico na Série B, sem gols marcados. Os únicos dois duelos em que ele começou como titular foram contra Criciúma e Atlético-GO.

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