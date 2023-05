A- A+

Náutico Com poucos gols marcados, Paul Villero se cobra para balançar as redes Mesmo sem treinador definido, atacante acredita que isso não influencia tanto no rendimento da equipe

Com status de titular absoluto, Paul Villero é um dos destaques do Náutico até o momento em 2023. O colombiano se notabiliza pela velocidade no lado esquerdo e pela boa capacidade de criar oportunidades. Contudo, o atacante não vem apresentando boa eficiência em um dos atributos que são mais necessários para a sua posição: a finalização. Villero soma apenas dois gols, ambos marcados diante do Íbis, no Campeonato Pernambucano. O atleta reconhece a deficiência e se cobra para melhorar.

“Penso que estou fazendo uma boa temporada, aprendi bastante coisa e pouco a pouco estou entendendo o futebol brasileiro. Me cobro bastante por não estar marcando, apesar das minhas boas atuações, pois venho criando muitas situações, mas falhando na hora da finalização. Sou uma pessoa muito perseverante, que trabalho todos os dias e daqui a pouco sei que vou fazer gols, ganhar confiança e ajudar minha equipe”, declarou o camisa 11.

O Náutico ainda vive a indefinição do comando técnico desde a saída de Dado Cavalcanti. Ainda assim, Villero se diz tranquilo e minimiza a falta de um treinador. “A semana está sendo boa, estamos treinando da melhor maneira possível. Não creio que atrapalhe muito a mudança de treinador, estávamos fazendo nosso trabalho desde o princípio do ano. Não é porque não estamos conquistando os resultados que tudo está errado, temos que seguir trabalhando", disse o atacante.

Para o confronto diante do Floresta, na próxima segunda-feira (22), o time alvirrubro vem sendo comandado pelo técnico do sub-20, Otávio Augusto, interinamente. O colombiano elogiou o trabalho do substituto e disse que ele vem acompanhando a equipe de perto desde o início da temporada.

"Penso que Otávio Augusto está fazendo um bom trabalho, não creio que haja muitas mudanças do trabalho que fez Dado, porque aqui tem muitos profissionais capacitados, que nos instrui bem. Ele vem do sub-20 e com certeza viu nossas partidas. Por muitas vezes ele veio até mim e disse onde e como eu poderia atuar melhor. Ele conhece nossa equipe, acredito que na segunda-feira estará à frente do time e espero que possamos fazer uma boa partida".



