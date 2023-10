A- A+

Futebol Com poucos jogos e sem gols marcados, Souza encerra passagem pela Ponte Meia disputou apenas três partidas pela equipe paulista, deixando o clube antes do término da Série B

Três jogos, nenhum gol marcado e passagem encerrada antes do prazo. Assim foi a curta participação do meia Souza com a camisa da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, que foi emprestado pelo Náutico ao clube paulista, pediu desligamento da equipe de Campinas. O jogador, porém, não regressa de imediato ao Timbu, com quem tem vínculo até 2024.

No acordo entre Náutico e Ponte Preta, ficou definido que os paulista pagariam uma parte do salário de Souza pelo empréstimo. Mesmo com a saída precoce, o Timbu só voltará a pagar os vencimentos integrais do camisa 8 quando o prazo acordado do empréstimo chegar ao fim.

Na Ponte Preta, seguem outros dois jogadores emprestados pelo Náutico, mas que, diferente de Souza, não possuem contrato para o ano que vem: o meia Gabriel Santiago e o atacante Paul Villero.

