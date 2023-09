A- A+

Futebol Com prazo até dia 15 de setembro, Náutico discutirá na próxima (11) entrada na Liga Forte Futebol Clube vai definir se aceitará os R$ 10 milhões pela venda de 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos

Um dos temas que serão debatidos na reunião do Conselho Deliberativo do Náutico, marcada para a próxima segunda (11), é o da possível entrada do clube na Liga Forte Futebol (LFF). O Timbu tem até o dia 15 de setembro para definir se aceitará o valor de R$ 10 milhões pela venda de 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos.

Assinaram com a LFF inicialmente ABC (R$ 33 milhões), Athletico(R$ 203 milhões), América-MG (R$ 116 milhões), Atlético-GO (R$ 91 milhões), Avaí (R$ 94 milhões), Brusque (R$ 5 milhões), Chapecoense (R$ 94 milhões), Coritiba (R$ 159 milhões), Ceará (R$ 121 milhões), Criciúma (R$ 62 milhões), CRB (R$ 43 milhões), CSA (R$ 5 milhões), Cuiabá (R$ 57 milhões), Figueirense (R$ 8 milhões), Fluminense (R$ 213 milhões), Fortaleza (R$ 121 milhões), Goiás (R$ 152 milhões), Internacional (R$ 218 milhões), Juventude (R$ 93 milhões), Londrina (R$ 33 milhões), Operário-PR (R$ 5 milhões), Sport (R$ 139 milhões), Londrina (R$ 33 milhões), Vila Nova (R$ 38 milhões) e Tombense (R$ 26 milhões). O ABC, contudo, acabou trocando a LFF pela Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

Atlético-MG e Náutico não assinaram com a LFF. O Galo optou por fechar com a Libra por R$ 99 milhões ao vender 12,5% dos direitos. Se fechasse com a LFF, o Galo ganharia R$ 217 milhões por 20%. Já o Timbu segue sem definição. Os pernambucanos esperavam receber ao menos R$ 62 milhões pelo acordo.

Na reunião do Conselho Deliberativo do Náutico, também será debatida a possibilidade da antecipação das eleições presidenciais, saindo de dezembro para outubro, além de temas como a Recuperação Judicial, o processo envolvendo a Arena de Pernambuco e a locação de parte do Centro de Treinamento Wilson Campos para o grupo Mateus.



