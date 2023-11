A- A+

SANTA CRUZ Com pré-temporada em dezembro, gerente de futebol e técnico do Santa Cruz alinham formação do time Estreia do Santa Cruz em 2024 acontece em sete de janeiro, diante do Altos-PI

Com a pré-temporada marcada para o próximo mês no Santa Cruz, a corrida contra o relógio fica ainda mais acirrada. Também por conta disso, o gerente de futebol Francisco Sales vem alinhando as suas ideias de contratações com o treinador Itamar Schülle ainda à distância.

O técnico tem previsão de desembarcar no Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, às 17h15 da próxima sexta-feira (24).

“Tenho conversado com Itamar (Schülle) diariamente, às vezes numa comunicação ruim, devido às circunstâncias que ele está passando lá em Rio do Sul. Mas estamos alinhados sobre alguns nomes e vamos evoluindo, porque dia sete de janeiro já está aí, precisamos ter esse elenco formado para em dezembro já começarmos essa pré-temporada”, disse Sales.

O cenário de dificuldade apontado por ele se dá por uma enchente na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina (PR), onde Schülle mora com a família. Essa é a segunda maior cheia da história do local.

Por fim, o gerente de futebol pregou cautela no trabalho, apesar de confirmar a necessidade de agilidade na formação do time, que estreia no dia sete de janeiro, diante do Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste.

“Estamos trabalhando com pressa para ter o elenco formado, mas ela não pode atrapalhar. Vamos, no dia a dia, buscando e tentando acertar. Sem prazo, mas entendemos que o tempo urge para começarmos a trabalhar”, garantiu.

